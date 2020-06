Comunidad Ciudadana afirma que sólo ese frente político inició un proceso penal contra Morales por el fraude

Comunidad Ciudadana, que lleva a Carlos Mesa como candidato a la presidencia, afirmó que es la ubica alianza política que ha iniciado un proceso penal contra Evo Morales y otros dirigentes del pasado gobierno por la comisión de fraude electoral.

“Sólo Comunidad Ciudadana ha iniciado un proceso penal contra Morales y sus colaboradores por el fraude, nadie más lo ha hecho”, dijo a Brújula Digital el jefe de campaña de esa organización política, Ricardo Paz.

El candidato a diputado por esa alianza, José Manuel Ormachea, dijo al respecto: “Ningún otro partido ha interpuesto una querella penal contra el Movimiento Al Socialismo en el caso fraude, sólo Comunidad Ciudadana lo ha hecho”.

Ormachea agregó: “Nosotros nos hemos adherido a una querella ya interpuesta ante la Fiscalía General del Estado, en Sucre, y que tiene como consecuencia se logró la orden de aprehensión contra el exministro de justicia, Héctor Arce”.

Explicó que la querella es también contra Evo Morales, Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero.

El procurador general del Estado, José María Cabrera, acusó al Tribunal Supremo Electoral de no haberse sumado a esa querella y, una vez que lo hizo, denunció que no se refería a ninguna persona en particular sino a “quienes resultaran responsables” del fraude. Sin embargo, nadie del ejecutivo y ningún partido del oficialismo ha participado de la querella.

El candidato Mesa dijo en un mensaje distribuido por redes sociales debido a ello “nosotros hace ya varios meses hemos presentado un juicio contra Evo Morales y sus más estrechos colaboradores, como autores intelectuales del fraude electoral un juicio que tiene que presentar un resarcimiento no sólo judicial sino un resarcimiento económico de lo que significó el gasto de la campaña electoral de 2019 que se frustró por este gigantesco fraude”.

“Los bolivianos hemos sido víctimas del fraude del MAS. Lo más grave es que estamos viviendo un en un estado en el que hay poderes como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, bajo control del MAS, cuando deberíamos estar liberados de esa presencia”, agregó.

También dijo que el expresidente debe hacerse responsable de ese fraude.

Fuente: https://brujuladigital.net