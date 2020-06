Crematorios en La Paz incineraron a 85 fallecidos por Covid-19 desde el inicio de la pandemia

La demanda por el servicio de los hornos crematorios en el país se incrementó con la evolución de la pandemia del coronavirus en el territorio nacional.

La cuarentena dinámica es una de las principales causas del incremento de casos de coronavirus en el municipio y el departamento en general. Hasta la fecha se registraron 1.966 contagios confirmados de Covid-19, con la cifra más alta de 235 infectados el pasado fin de semana.

La Paz no queda exenta de esta realidad que azota en otros departamentos del país. No obstante, aún no vio saturados los dos hornos ediles con los que cuenta en el Cementerio General.

El director de Empresas y Servicios Públicos Municipales, Martín Fabri, explicó que cada día se recibe hasta siete cuerpos y que desde el inicio de la pandemia fueron incinerados 85 cadáveres, todos fallecidos por coronavirus.

“El número máximo de cremaciones que hemos realizado ha sido un total de siete. Nosotros tenemos la capacidad de cremar entre ocho y 10 (…). Hemos cremado ya 85 cuerpos enfermos por Covid-19, y lo hemos hecho durante todo el tiempo de la pandemia”, indicó Fabri a Página Siete Digital.

El funcionario de la municipalidad paceña detalló que los precios por el incinerado de los cuerpos fueron reducidos hasta en un 70%, es decir, de 2.100 bolivianos a un precio de 700.

Fabri informó además que en el caso de sobredemanda de los hornos ediles, se tiene prevista la programación de un “triple turno” y la implementación de “cuarteles” para entierro de cuerpos.

“Si en algún momento los crematorios de La Paz se vieran rebasados, el Gobierno Municipal ha previsto tener un cuartel para 200 cuerpos, que podrían ser enterrados en caso que éstos superen la capacidad instalada de los crematorios”, precisó.

Tres crematorios privados se vieron saturados en la ciudad de Santa Cruz. Cochabamba, por su parte, suspendió la recepción de cadáveres por la sobredemanda. El número de contagios y fallecidos en esas regiones del país creció de forma exponencial en esas regiones del país.

Fuente: Página Siete Digital