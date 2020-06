El director general de Coordinación con Movimientos Sociales, Rafael Quispe Flores y el exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto De La Cruz Flores, batallan por salvar sus vidas con la biblia en la mano y la fe puesta en Dios.

La anterior semana, ambos dieron positivos a coronavirus y ayer concedieron una entrevista a El Alteño vía celular y los dos comentaron que libran una batalla “terrible” del que están seguros que saldrán airosos con la ayuda del Señor.

“Yo no deseo a nadie lo que me está pasando. Esta enfermedad es terrible porque el dolor es insoportable. Duele todo el cuerpo, los huesos no responden y hay momentos en que se te complica la respiración y ese momento es grave”, comentó Rafael Quispe Flores quien se encuentra internado en la Caja Petrolera de La Paz.

En cambio, Roberto De La Cruz, que se encuentra aislado en su casa asegura que en estos días no pudo dormir por el dolor insoportable que le provoca el coronavirus y no duerme por miedo a no despertar más.

“Por recomendación de algunos médicos y algunos amigos no estoy durmiendo nada, porque hay el riego de no despertar más. Además, en las noches el dolor es insoportable y no hay caso de dormir”, dijo De La Cruz quien recomienda a la gente cuidarse lo más que puedan.

ENFERMEDAD DE BASE

Los dos tienen enfermedad de base y eso les obliga a ser más cuidadosos porque ambos saben que tienen la vida que pende de un hilo. “Me han detectado poliglobulia. Ese es otro problema que no me deja dormir, yo siempre pensaba que estaba bien pero no es así estoy mal”, dijo Roberto De La Cruz.

Por su parte, “Tata” Quispe, informó que también tiene enfermedad de base y de momento a momento le duelen sus pulmones. “Me duelen mis pulmones. El médico dice que tengo enfermedad de base pulmonar. Ay ratos ya no sé qué hacer”, comentó Rafael Quispe.

A pesar de los dolores y la preocupación en el que les hundió la pandemia, los dos están conscientes que tienen que batallar por su vida porque que saben que tienen una familia e hijos por quienes luchar.

CONFIADOS EN DIOS

Ambos ingresaron al escenario político bajo la bandera del indigenismo, cobraron notoriedad defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y también estudiaron leyes en diferentes carreras de derecho.

Pero nunca habían hablado de Dios públicamente, ahora lo hacen porque tienen la fe depositada en el “todo poderoso” y están seguros que él les liberará de las entrañas del Covid-19.

“Mira hermano, en este momento que estoy solo y abandonado, lo que más estoy haciendo es leer la biblia y eso me levanta la moral. Por eso se que con la bendición de Dios voy a salir de esto hermano”, dijo “Tata” Quispe.

En cambio, Roberto De La Cruz, está más seguro que Dios esta a su lado. “Se que me estoy recuperando, pero eso es gracias a la mano de Dios. Lo que más hago en las noches orar y encomendar mi vida al Señor. Él me cuida y me está cuidado”, comentó el exdirigente que ahora se encuentra recostado en la cama de su dormitorio.

EL AMIGO

Rafael Quispe y Roberto De La Cruz, nunca labraron una amistad entrañable más que una amistad circunstancial y algunos saludos en la calle, pero ahora, ambos andan preocupados por ambos.

“Qué saben del Roberto De La Cruz ¿estará bien?”, preguntó “Tata” Quispe. En cambio, De La Cruz, pidió que el “Tata” Quispe se recupere. “Como estará el Rafael Quispe, tiene que sanarse”, dijo exclamando sentimientos de amistad, humanidad y esperanza.

Finalmente, los dos coincidieron en decir que vencerán al coronavirus y una vez que logren salir de las entrañas del Covid-19 aseguran que irán en busca de sus amigos y no descartan viajar a sus pueblos para recomendar a la gente a que se cuiden mucho en estos tiempos de pandemia.

Fuente: El Alteño