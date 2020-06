El excapitán Orlando Araujo involucra a un alto jefe antinarcóticos en el caso del «narcojet» que fue detenido en México con una tonelada de cocaína

El testimonio que dio el excapitán de la Policía Orlando Araujo puso en evidencia su cercanía con los agentes de la Felcn. Un testigo dice que fue amenazado de muerte por él.

El excapitán de Policía Orlando Araujo Becerra, un agente entrenado por la DEA y un oficial gestor y partícipe de operaciones antidroga importantes, implicó a un alto jefe del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) con el caso del ‘narcojet’ que fue detenido, a finales de enero, en México con una tonelada de cocaína.

La revelación es parte del expediente que tiene el proceso y una de las hojas de la transcripción de la audiencia de medidas cautelares de Araujo, conocido como ‘Menono’ en el mundo policial, que llevó adelante el juez Manuel Baptista, el 14 de mayo. Desde ese día Menono está preso en Palmasola, en el PC-6, donde convive con otros ex policías.

EL DEBER accedió al documento donde Menono habló frente al juzgador y trató de mostrarse alejado del ‘narcojet’, a tiempo de implicar a más personas en lo ocurrido. Reveló que un alto jefe del GIOE había hablado con él un mes antes de su detención y que incluso cruzaron mensajes para reunirse. “Todo eso está en mi teléfono, pueden verlo, ellos lo tienen porque me secuestraron el teléfono”, disparó Araujo.

Pero el testimonio no quedó solo ahí, ya que se ordenó la elaboración de un informe oficial pedido por los jefes de la Felcn, quienes pasaron a conocimiento de sus autoridades superiores de ese organismo antinarcóticos.

De forma extraoficial EL DEBER conoció que lo indicado por Araujo sobre uno de los jefes del GIOE es parte de pesquisas internas, en paralelo con los delitos por los que el excapitán es procesado por tráfico de sustancias controladas, organización criminal, asociación delictuosa y confabulación.

Frente al juez

Araujo le dijo al juez, frente a agentes, abogados y fiscales, que la Policía siempre supo sobre su paradero, que es falsa su implicación en el caso e incluso se animó a lanzar algunas pautas de investigación, que, según él, son claves para descubrir la verdad sobre las manos que movieron el dinero que está detrás de la droga y los verdaderos dueños del narcocargamento.

“Fui policía y he manejado todas las armas, entonces no pueden encontrar harina en mi casa, siempre tengo una y otra cosa, cacerinas que no son de juguete”, afirmó Araujo, refiriéndose a la pistola calibre 25 milímetros y a los 774 proyectiles calibre 5.56, 9 y 22 milímetros, que los agentes encontrar cuando allanaron su casa en la zona norte de la ciudad. También se recogieron cargadores y equipos de ubicación satelital.

El ex investigador policial dijo que la pistola se la regaló a su esposa para que se protegiera cuando se quedaba sola en su casa y negó ser parte de la operación de la tonelada de cocaína encontrada en México.

“Tengo la intención de colaborar, de repente están equivocando la investigación… Se tiene que agarrar por la cabeza o la cola, no se puede estar agarrando del medio…”, dijo Menono y poco después indicó: “se tendría que llegar, primeramente, a saber ¿de quién es la droga?, ¿quién mandó? Si es mexicano, ¿quién mandó o recibió la plata acá para comprar la droga?”.

Para Araujo, que tiene otros dos procesos penales aún irresueltos, mover una tonelada de droga requiere mucha logística, “no se trata de dos kilos o de un señor que vende en la esquina y lo compró».

Las pesquisas que lleva adelante la unidad antinarcóticos y la Fiscalía señalan al ex capitán policial como el hombre clave en la operación de película que se generó la madrugada del 28 de enero en el aeropuerto de Guayaramerín (Beni), para que aterrice una nave y en cuestión de 40 minutos cargue una tonelada de cocaína, además de combustible, para que salga rumbo a México.

Las amenazas de Araujo

Si bien con su defensa material en la audiencia de medidas cautelares Araujo pretendía desvirtuar las acusaciones en su contra, la Fiscalía y la Felcn tienen un testimonio que lo ponía en desventaja.

Los investigadores hicieron conocer el testimonio del responsable de la torre de control del aeropuerto de Guayaramerín, funcionario que reveló que dos días antes de su aprehensión recibió un llamado telefónico de Orlando Araujo, que le dijo que no brindara ninguna información sobre el narcojet matrícula N18ZL.

Específicamente le habría pedido que no diga que aterrizó en la pista beniana y luego de la solicitud, “me amenazó con el código del silencio, o si no te mueres”, testificó el funcionario de la torre de control, que está bajo detención preventiva.

Esta afirmación fue rechazada de forma categórica por el abogado Óscar Auza, que defiende al excapitán Araujo, pero la declaración suma al expediente que se tendrá que discutir en un juicio posterior.

