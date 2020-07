El MAS dice que el proyecto de ley del 10% para la salud duerme en el Ministerio de Economía

El MAS devolvió gentilezas, denunció que el Gobierno de Jeanine Áñez maneja un doble discurso y respondió que si la bancada de los dos tercios no da celeridad a la aprobación del proyecto de ley que asigna el 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) a la salud, es porque la norma está en cancha oficialista luego de que fuera enviada al Ministerio de Economía y Finanzas, para su revisión y nunca fue devuelta.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en conferencia de prensa, anunció una acción de cumplimiento en contra de las autoridades del Legislativo y denunció que “el MAS demuestra que no le interesa mejorar el sistema de salud, pues han pasado siete meses desde el envío del proyecto de ley y hasta ahora no existe ningún resultado”.

El recurso jurídico sería interpuesto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que conmine a la mayoría del MAS en Diputados a debatir la propuesta, que busca reconfigurar los recursos que maneja el nivel central del Estado.

El diputado Víctor Borda (MAS) señaló en primera instancia que el Órgano Ejecutivo no presentó ningún proyecto de ley respecto al 10% de salud, “yo no lo he visto. Los diputados oficialistas de otras agrupaciones son los que plantearon ese proyecto de ley, el Gobierno no lo hizo”.

Borda dijo en segunda instancia, que fue remitido al Ministerio de Economía, y que esa repartición estatal no lo devolvió. “Constitucionalmente, cualquier proyecto de ley que hace referencia a recursos económicos debe ser revisado por ese ministerio”.

Lo que el MAS sí observó es que a través del proyecto se intenta afectar los recursos de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales. Borda comentó que hacerlo en este momento “sería desastroso”, por la emergencia que atraviesa el país.

Por eso, el partido de Evo Morales tiene una propuesta alternativa. Otorgar el 10% de los recursos afectando a algunos ministerios “que tienen un super presupuesto. Me refiero a Gobierno, Presidencia y Defensa. El Ejecutivo debe adaptarse a una situación de crisis» puntualizó Borda.