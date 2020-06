En medio de llanto, renuncia el director del Sedes de Pando y el gobernador da positivo a Covid-19

Jesus Reynaldo Alanoca Paco

Kuniaki Murakami presentó hoy su renuncia como director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Pando. En medio de lágrimas, el doctor anunció que se sumará a la primera línea de combate del coronavirus.

“Me voy con la frente en alto porque di el cien por ciento de lo que podía dar. No me voy a casa, a sentarme y ver televisión, me despido de esta prestigiosa institución para ir a la línea de frente en la lucha contra este enemigo invisible”, afirmó en conferencia de prensa, visiblemente afectado.

En las últimas horas se había dicho que el ahora ex funcionario dio positivo a coronavirus. Sin embargo, él lo negó públicamente y se comprometió a seguir trabajando por el beneficio de la población.

“Se vienen días difíciles e intentaré algo mejor de mí para ayudar al más necesitado”, acotó el profesional, que explicó que dejó un plan para frenar los contagios en esa región, que hasta ayer registraba 65 infectados, tres decesos y 12 recuperados.

Además, otro informe da cuenta que Luis Adolfo Flores, gobernador de Pando, dio positivo a Covid-19, mientras que su secretario de Coordinación General, Miguel García, está internado en el centro centinela Perla del Acre, también afectado por el mal.

Versiones apuntan a que Cobija, la capital de ese departamento, sería encapsulada desde el lunes, aunque se espera que autoridades locales confirmen esa determinación ante el reporte casi diario de casos, algo que no sucedía hace semanas.

Fuente: EL DEBER