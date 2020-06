Gobernador de Potosí ve necesidad de elecciones en septiembre

El gobernador de Potosí, Omar Veliz, afirmó la tarde de este viernes que hay la necesidad de un Gobierno legítimo por lo que considera que los comicios nacionales para elegir a nuevas autoridades pueden desarrollarse sin riesgos el próximo 6 de septiembre.

“El pueblo requiere una autoridad legítima (…) si se dan cuenta una elección una reunión no creo que vaya a incidir mucho porque aquí hacemos filas tremendas y no solo aquí sino en todos los departamentos”, “si se da o no la elecciones los humanos igual vamos a estar en riesgo”, indicó refiriéndose a la distancia social recomendada para evitar contagios de Covid-19.

La autoridad perteneciente al Movimiento Al Socialismo (MAS) manifestó no sentirse cómodo permaneciendo en el cargo después de haber concluido su gestión oficialmente el 31 de mayo, a causa de la pandemia del Covid-19 se vio en la obligación de continuar a la cabeza del gobierno departamental.

“Todo pueblo necesita una autoridad legítima, yo mismo no me siento bien, es mejor que venga una autoridad legítima para que encare las responsabilidades correspondientes”, acotó.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Fuente: https://www.radiofides.com/