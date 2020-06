Horóscopo del martes 23 de junio de Josie Diez Canseco

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Hoy te darás el tiempo necesario para engreír a la persona que amas y fortalecer el lazo amoroso que los une. Tendrás el apoyo de una persona experimentada para solucionar un trámite legal, te irá muy bien. Tu número de la suerte para hoy es el 8.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): La persona que amas hará lo posible por obtener tu comprensión, no pretendas tener la razón en todo y busca conciliar. Un familiar solicitará tu apoyo económico, piénsalo y prioriza tus necesidades. Tu número de la suerte para hoy es el 6.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Hoy te das cuenta que has estado equivocada en tus críticas y pedirás disculpas a quien amas. Aclara los malos entendidos, necesitarás del apoyo de tus compañeros para solucionar un asunto laboral. Tu número de la suerte para hoy es el 12.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): La persona que te atrae muestra un comportamiento cambiante, gánate su confianza y podrás ser objetivo en tu decisión. Te está costando optar por mejores opciones en lo laboral, escucha consejos. Tu número de la suerte para hoy es el 9.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): No te dejes llevar por la inseguridad, renueva tu imagen, se espontánea ante esa persona que te agrada, se sorprenderá. No temas y arriésgate a esa sociedad, la propuesta es clara y puedes conseguir el éxito. Tu número de la suerte para hoy es el 4.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Tu vida sentimental está perdiendo armonía por falta de tolerancia y comprensión, cambia de actitud. Tu compañero de trabajo que ejerce un cargo mayor trata de manipularte con sus intrigas, ten cuidado. Tu número de la suerte para hoy es el 3.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Desde hace un tiempo alguien intenta conquistarte con sutileza, te verás tentada, pero decidirás alejarte. Hoy recibirás una propuesta de un proyecto que con unos cambios será exitoso, acepta. Tu número de la suerte para hoy es el 17.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Darás todo de ti para complacer los deseos de la persona que amas, fíjate en detalles para lograr tus propósitos. Guíate por tu intuición y busca una opción laboral donde te puedas desarrollar. Tu número de la suerte para hoy es el 21.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Decidirás ganarte el amor de esa persona especial, su confianza debe ser uno de tus principales logros. No retrases tus planes por orgullo, pide el apoyo, te brindarán la mano y conseguirás tus objetivos. Tu número de la suerte para hoy es el 7.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Te reencontrarás con un amor del pasado y la emoción recorrerá todo tu cuerpo, ambos buscarán el acercamiento. Día propicio para transacciones comerciales e inversiones de dinero, te irá bien. Tu número de la suerte para hoy es el 2.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): No dejes que la soledad te haga ver cosas donde no las hay, la persona que te gusta no te corresponde, aléjate. Las oportunidades para crecer están a tu alcance, busca explorar territorios nuevos, el éxito está cerca. Tu número de la suerte para hoy es el 14.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): La persona que te interesa tiene las mismas atenciones contigo y con otras personas, muestra tu incomodidad con cierta indiferencia. Tendrás un trabajo de último momento, da todo de ti y cumplirás con éxito. Tu número de la suerte para hoy es el 20.

Fuente: www.whatthegirl.com