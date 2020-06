Hospitales piden prueba negativa Covid-19 para atender pacientes

Verónica Zapana S. / La Paz

“Desde hace dos semanas toda mi familia vivió un calvario, recorrió al menos tres hospitales para que mi hermana -que sufre de asma- reciba atención médica. En casi todos los establecimientos de salud me pedían la prueba de Covid-19 para atender a mi hermana que sufría por la falta de aire”, relató ayer Marcela Rojas.

Contó que lastimosamente su familia trabaja en el sector informal y no cuenta con un seguro de salud. “Fuimos primero a una clínica privada, pero nos indicaron que no estaba el especialista. Nos derivaron a un hospital de Obrajes, fuimos ahí pero debíamos esperar cerca de dos horas y la salud de mi hermana empeoraba. Decidimos llevarla a un hospital de Villa Fátima, donde me indicaron que la atenderían siempre y cuando presente una prueba de Covid-19 que demuestre que es negativa”, agregó.

Luego de realizar un recorrido por varias horas, al final la familia consiguió un espacio en una clínica privada en la zona Sur, donde además se hizo la prueba de Covid-19 y fue atendida. “Gracias a Dios le salvaron la vida”, sostuvo.

Al igual que Rojas, en las últimas semanas, varias personas peregrinaron por varios hospitales para ser atendidas en el sistema público de salud. En los hospitales solicitaron pruebas de Covid-19 a los pacientes antes ser internados o someterse a una cirugía. Médicos solicitaron a la Gobernación para que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz concrete un convenio con hospitales privados para atender a enfermos de otras patologías.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz Fernando Romero confirmó que en el Complejo Hospitalario de Miraflores -que alberga a los hospitales de Clínicas, del Niño, de la Mujer, el Instituto Gastroenterológico, el Instituto Nacional del Tórax y el Instituto Nacional de Oftalmología- solicitan la prueba de Covid-19 para realizar alguna intervención quirúrgica o para una internación.

“Se solicita porque -pese a que nosotros no somos un hospital de referencia a Covid-19- la gente viene a Emergencias por una cirugía. Lastimosamente al no contar con las medidas de bioseguridad, los médicos nos contagiamos el virus”, lamentó Romero.

El representante del sector sostuvo que muchas veces los pacientes llegan en una situación crítica y se realizan la prueba de Covid-19, pero el resultado llega tres o cuatro días después de la atención o intervención. Muchas veces el resultado dio positivo, lamentó.

Entonces, los médicos que atendieron al paciente infectado ingresan en cuarentena y el personal del nosocomio queda reducido. “Es lo que está pasando ahora en varios hospitales”, agregó.

Hasta hace un par de meses, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz indicó que los hospitales del complejo de Miraflores no atenderán a pacientes con coronavirus y que sólo se encargarían de recibir a enfermos con otras patologías. En las primeras semanas de la pandemia, las autoridades locales designaron a los hospitales del Norte en la ciudad de El Alto y de La Portada en La Paz como los establecimientos para Covid-19.

Sin embargo, los establecimientos de Miraflores reciben a pacientes con otras patologías, pero en muchos casos llegan contagiados de coronavirus.

Hace una semana, el director del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) Joel Moya indicó que “sí solicitan la prueba de Covid-19” para las cirugías. “Si su resultado es negativo, se lo prepara para la intervención”, sostuvo.

Juan Guerra, director del Hospital Gastroenterológico, explicó que “aunque no es obligatorio” presentar la prueba de Covid- 19, este requisito representa una ventaja porque de esa manera un especialista toma todos los recaudos para la intervención, la endoscopia o cualquier procedimiento que requiera el paciente.

Para Miriam, la travesía que pasó para internar a su abuela de 94 años fue “de terror”. Relató en su cuenta de Facebook que hace una semana acudió al centro de salud de Pampahasi, donde el médico instruyó internar a la paciente en un hospital de tercer nivel. Buscó cumplir con esta designación, pero fue rechazada en tres nosocomios donde los funcionarios alegaron que no “tenían espacio”. El cuarto, el Hospital La Paz de la zona Garita de Lima, no fue la excepción.

En este establecimiento -ubicado en el macrodistrito Max Paredes- la gente acude desde las 5:00 en busca de una ficha médica y las filas se registran por lo menos hasta las 11:00.

Romero reiteró que la Gobernación, a través del Sedes, “debe realizar convenios con hospitales privados como el Juan XXIII, el Arco Iris y el Kenko, entre otros, para que puedan atender a “pacientes con otras patologías”.

Fuente: Página Siete Digital