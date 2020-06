Indígenas del Tipnis piden al gobierno que no los olviden en esta pandemia

Imagen referencial de Pueblos Indigenas Foto Filac Imagen referencial de Pueblos Indigenas Foto Filac

El presidente del Comité de Salud de la Nación Yuracaré, José Luis Antezana, manifestó que las autoridades del gobierno central se olvidaron de los pueblos indígenas en esta crisis sanitaria a causa del coronavirus (Covid-19) que afecta a todo el territorio nacional y los dejaron en total indefensión ante la enfermedad y la crisis económica que los afecta.

“Nos han echado al olvido con esta pandemia que hay acá en nuestro país, porque hasta ahorita no nos viene ninguna comisión médica, no tenemos medicamentos en las comunidades, no hay el bono solidario”, señaló el dirigente indígena.

Antezana manifestó que en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), los indígenas tienen dolor e impotencia porque se acaban los plazos para el cobro de bonos que diera el gobierno, para paliar la crisis a causa de la cuarentena.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Agregó que los pueblos indígenas no pudieron beneficiarse en su gran mayoría puesto que no existen bancos en los territorios indígenas, además que ellos se encuentran aislados.

“Quiero decirles de corazón, se sientan mal o no, recién cuando empieza la campaña política, recién nos visitan, por nuestro votito, para que les demos cinco años trabajo. Pónganse la mano al pecho, sientan por nosotros, por la gente más humilde, por el territorio indígenas del Parque Nacional Isiboro Secure. No tenemos los medios como llegar a Trinidad, ¿Dónde están los brazos operativos de la Presidenta, que no hacen gestiones para la gente que necesita? La ley dice que todos somos iguales”, señaló Luis Antezana y recordó las obligaciones que tienen la Presidenta Jeanine Añez y el ministro de Economía de atender a ese sector de la población.

Antezana reiteró su pedido para que no los olviden, puesto que los pueblos indígenas están aislados e indefensos ante el coronavirus (Covid-19).

De acuerdo al reporte oficial del Ministerio de Salud, hasta ayer se registraron en todo el territorio nacional 26.389 casos de coronavirus (Covid-19), de los que se señalan 846 decesos y 6.300 pacientes recuperados de la enfermedad.

47 territorios indígenas en 23 municipios de cinco departamentos están “cercados” por la pandemia y se registraron al menos 25 casos de contagios positivos.

De acuerdo a estudios del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos de Investigación Social (Cejis), los municipios cercanos a los territorios indígenas (TIOC) en los que se registraron casos de coronavirus corresponden a los departamentos de Beni, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca.

Fuente: Brújula Digital