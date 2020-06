La verdad estaba de nuestro lado y no del lado de quienes sabotearon o demoraron la querel…

La verdad estaba de nuestro lado y no del lado de quienes sabotearon o demoraron la querella del TSE por el fraude. Y nosotros exigimos la querella porque no vamos a transar la verdad y la democracia por el «qué dirán» o por no incomodar. https://t.co/m2RIfsrFXX





