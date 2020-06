Legisladores se quedaron paralizados en sus curules cuando una senadora reveló que era sospechosa de coronavirus

Marco Antonio Chuquimia Huallpa / La Paz



La sesión de la Cámara de Senadores en La Paz pasó un momento de incertidumbre porque la senadora suplente de Tarija, Rosario Rodríguez (PDC), reveló que era sospechosa de portar el coronavirus y que no le aceptaron la licencia que solicitó.

“Como bien saben los colegas, yo presenté una baja de tres días en lo cual me estoy haciendo hacer la prueba de Covid porque tenía algunos síntomas, presenté y no me aceptaron, pero estoy aquí. Dios quiera que no sea grave. Si sale negativo bendito sea Dios, estoy arriesgando a todos ustedes y a mi familia”, dijo cuando se terminaba de llamar la lista de los asistentes.

Ese comentario ocasionó que varios legisladores se quedaran paralizados en sus curules y casi de inmediato, la presidenta del Senado, Eva Copa tomó la palabra para recriminar a su colega y le dijo que si tenía baja no debió asistir.

“Muchos están haciéndose la prueba para precautelar su salud, pero también hay que ser responsable con las declaraciones. Hay dos senadoras que están guardando el aislamiento en sus regiones por sospecha, si se ha hecho venir a la senadora Rosario es porque estaba en su oficina, estaba aquí, cuando uno tiene baja médica pues se queda en su domicilio”, espetó Copa y prosiguió la sesión.

El vicepresidente del Senado, Omar Aguilar, dijo que todos estaban alarmados porque la senadora no solo puso en peligro a los senadores sino a todo su personal que está bajo su dependencia porque ella estaba en su oficina y que si tenía una baja médica no debió venir ni siquiera a su oficina. Afirmó que incluso su colega asistió a la sesión de Asamblea que se realizó en horas de la mañana.

Rodríguez ejerció el cargo de segunda secretaria, estuvo en la testera y leyó todos los documentos que se trataron en esa sesión. Aguilar, dijo que no presentaba sintomatología de ser sospechosa de coronavirus.

Fuente: El Deber