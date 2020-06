Mayra Couto acusa a Andrés Wiese de acoso sexual: “No estoy loca y no me lo estoy inventando”

La intéprete Mayra Couto, quien compartió escenas con el actor Andrés Wiese en la serie “Al fondo hay sitio”, mostró una serie de mensajes contra su colega.

Andrés Wiese se encuentra en el ojo de la tormenta. Luego de que en el programa “Magaly TV: La Firme” una menor de edad lo acusara de acoso sexual, Mayra Couto decidió realizar una denuncia pública más a su antiguo colega, a través de Instagram.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de ‘stories’ que muestran los mensajes que le escribió a Andrés Wiese en los que le acusaba de acoso sexual durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”.

Con fecha de 14 de abril, dichos mensajes fueron enviados luego de que el actor denunciara ser víctima de acoso en redes sociales por recibir una andanada de comentarios sobre su físico tras compartir una fotografía con un postre que había preparado.

“Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad”, le dijo al inicio Couto a Wiese. “Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti”, añadió para luego sostener que el actor buscaba rozarla cuando les tocaba hacer un plano cercano. “No estoy loca y no me lo estoy inventando”, añadió.

Las declaraciones de Couto apuntan que este incidente se lo comentó a un amigo del equipo, quien sí se dio cuenta de las intenciones de quien encarnó a Nicolás de las Casas. “Además, me has expuesto al bullying con el equipo muchas veces”, continuó la actriz.

Y, a continuación, le espetó que la llamara “loca” o que le reclamara “cómo era posible que no supiera de lencería”. “Y en ese momento no tenía las herramientas para decírtelo. Y ahora las tengo”, indicó Couto.

