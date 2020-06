Mesa: «La responsabilidad de las elecciones es de la presidenta Áñez y de los poderes del Estado»

«La responsabilidad de las elecciones la tiene, la presidenta Áñez su Gobierno, el Poder Legislativo y el Poder Electoral. El Gobierno debe evitar que se propague la pandemia.

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, dio sus consideraciones sobre la ley de las elecciones, promulgada por la presidenta del Gobierno de transición Jeanine Áñez, y además respondió a la primera mandataria sobre la responsabilidad que su persona podría tener, por llevar las elecciones en medio de la pandemia por el coronavirus.

Mesa, indicó que finalmente se llegó a un acuerdo entre los tres poderes del Estado para poder llevar las elecciones generales en coincidencia se dio la promulgación de las elecciones para este 6 de septiembre.

Mesa le recordó a Áñez que por el hecho de promulgar una ley por la que no esta de acuerdo, no la exime de su responsabilidad sobre la decisión de la misma. Además dejó en claro que el Gobierno de Áñez tiene que tener la responsabilidad de tomar las previsiones para poder llevar adelante las elecciones, ya que son actores que están inmersos en la lucha contra el Covid-19, y no es una «espectadora», por tanto tiene que darle seguridad a los ciudadanos para poder ir a votar el día de las elecciones.

«La responsabilidad de las elecciones la tiene, la presidenta Áñez su Gobierno, el Poder Legislativo y el Poder Electoral. El Gobierno debe evitar que se propague la pandemia», señaló Mesa, al programa El Mañanero de la Red Uno.

Sobre una posible «presión» del candidato, sobre la promulgación de las elecciones, Mesa dijo que en una carta llamó a la presidenta para que convoque a una reunión por la unidad, pero su pedido nunca fue contestado.

Recordemos que la presidenta Jeanine Áñez, promulgó la Ley para las elecciones generales del 6 de septiembre de este año. Áñez le pidió al expresidente, Evo Morales, a Luis Arce y a Carlos Mesa que “asuman con responsabilidad el haber insistido para que se hagan las elecciones en medio de la pandemia”.

