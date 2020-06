Ministerio exige a la familia del zorro Antonio un espacio de 500 m2

Un espacio de 500 metros cuadrados exclusivo para el zorro Antonio es una de las exigencias del Ministerio de Medio Ambiente a la familia Velasco, para que pueda tener al animal silvestre que crió.

La institución estatal hizo llegar un listado de requerimientos que deben cumplir para que el animal vuelva a Oruro, de lo contrario, el animal será trasladado al zoológico de Mallasa, en la ciudad de La Paz.

«Nos dieron una condición en el tema de la infraestructura que para mí es difícil de cumplir. Un espacio solo para Antonio que es de 500 metros cuadrados y una reja de siete metros de alto para que no entre en contacto con nadie», señaló el «propietario» del animal, Ángel Velasco, en contacto con la red Unitel.

Añadió que estas disposiciones significarán «encarcelar» al zorro y relató que cuando vivía con su familia el animal «era libre».

«Aceptando eso, la segunda condición es que debo eliminar, deshacerme o dar en adopción a mis otros animalitos, como gatitos y perritos. Me dijeron que cuando inspeccionen no tengo que tener otra mascota y eso no es posible porque queremos a nuestros animalitos, como lo queremos a Antonio», manifestó.

Velasco anunció que los abogados que representan a la «familia» del animal silvestre presentarán un memorial para que las disposiciones sean revisadas.

