Murciélagos atacan ganado en Sipe Sipe: Reportan mordeduras y hay alerta en la zona

Cochabamba. Personal de Senasaq indicó que ya se trabaja en un plan de contingencia para capturar a estos mamíferos ya que existe una sobrepoblación. Los animales afectados están en observación

Keiner Sejas M.

Guillermo Molina

Fuente: Unitel

“Estamos haciendo el seguimiento en el lugar, está en monitoreo y observación ante la mordedura, las fotografías que nos han enviado; y aclaro ahí, para verificar eso tenemos que ingresar a una propiedad privada, por tanto, los comunarios tienen que participar de estas reuniones”, aclaró.

Según los datos que maneja el Senasag, son aproximadamente 10 mamíferos del ganado bovino que han sido mordidos, los cuales han sido puestos en observación, pero hasta el momento, ninguna de las vacas a mostrados síntomas de rabia o alguna otra reacción.

“Hasta el momento, durante este tiempo, desde el 29 de junio que hemos tenido la notificación, no tenemos una manifestación de la rabia, lo que quiere decir que no están contaminados estos murciélagos, que nos son portadores de virus y están en observación y no hay una manifestación”, señaló.