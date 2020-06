Natalie Vargas, presentadora de TV con Covid-19: ‘Esto es una pesadilla, no se la deseo a nadie’

La joven figura de la televisión relató lo angustiante que es saber que ella y su pequeña hija tienen coronavirus.

Con lágrimas en los ojos y con la voz todavía ronca, Natalie Vargas dio su testimonio como paciente con Covid-19 en una transmisión al vivo por Instagram.

La joven figura de la televisión contó con detalle cómo fueron apareciendo los síntomas de la enfermedad, que al principio parecía otra cosa, hasta el día en que su médico le dijo que tenía que hacerse una prueba del coronavirus para descartar la enfermedad. «Me puse a llorar un montón, no tienen idea, porque yo tengo mi pequeña», dijo conmovida por lo que está pasando.

Aún sin estar convencida de lo que pasaba, Natalie trató de seguir su vida normal, hasta que un día en que se estaba sirviendo la comida preparada por su mamá no pudo sentir el sabor de los alimentos. Ese momento entró en pánico.

Luego tuvo fiebre y estuvo al menos dos días con dolor de cabeza hasta que se volvió insoportable.

«Hablé al Sedes, pero no recibí respuesta, no sé si existe o no el Sedes, no sé si están ayudando a la gente», lamentó Natalie.

La presentadora de televisión todavía sigue en tratamiento, no ha recuperado aún el gusto ni el olfato, y su pequeña hija, Natalia, también está mejorando.

No durmió por las noches mirando a su niña que también tuvo fiebre.

Natalie agradeció a los médicos y a las personas amigas que le dieron el apoyo emocional y clínico necesario para seguir adelante en este proceso de recuperación.

