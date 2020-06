Óscar Urenda da positivo a coronavirus por segunda vez; será internado

El secretario de Salud de la Gobernación tiene tos y fiebre. Considera que la primera vez que contrajo el virus fue leve por lo que no generó los suficientes anticuerpos.

Cecilia Dorado/eju.tv

«Empecé a tener síntomas respiratorios y ayer (domingo) empecé a tener un poco de fiebre, así que me hice una prueba y ha dado positivo», confirmó el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, en una entrevista con el portal de noticias eju.tv.

«Es una reinfección, una infección nueva que ahora no tiene la menor duda porque es una curva muy alta y la han repetido tres veces y eso confirma mi enfermedad», añadió.

Urenda admitó que cuando él superó el virus la primera vez, los médicos le advirtieron que podía recaer. «Sí, porque no tenía titulación de anticuerpos, parece que fue leve (la primera vez) y no titulé anticuerpos, porque la prueba que me hicieron la primera vez dio positivo y la tomografía mostró algunas señales, pero no fue lo suficiente para crear anticuerpos», explicó.

Adelantó que se internará nuevamente en una clínica para seguir el tratamiento que los médicos consideren adecuado. «Como tengo fiebre, estoy buscando internarme. Me siento bien, pero quiero estar bajo control».

Hace pocos días, Urenda se había reincorporado a su trabajo en la Gobernación después de haberse sometido a un tratamiento tras dar positivo en la prueba de coronavirus, por primera vez.

El 5 de mayo, el propio secretario anunció en una conferencia de prensa que se iba a aislar por sospecha de haber contraído el virus. El 9 del mismo mes, se confirmó que Urenda dio positivo en la prueba del Covid-19. Luego del tratamiento y de haberse sometido a dos nuevas pruebas, finalmente dio negativo, por lo que él, más otros funcionarios de su equipo que también se recuperaron de esta enfermedad, habían retornado al trabajo.

Fuente: eju.tv