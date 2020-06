El paciente cero de Caranavi recibió el alta médica este lunes. / Foto: captura de video

El paciente cero de coronavirus en Caranavi superó la enfermedad y recibió este lunes el alta médica. El hombre, de 39 años, se encontraba internado en el hospital de La Portada y fue despedido con aplausos por el personal sanitario.

“No sé cómo me contagie en Caranavi. Ahora me siento bien, tranquilo, no tengo síntomas, nada. La atención de los médicos y enfermeras fue excelente. El mensaje que le daría a la gente es que se cuiden, que tengan mucho cuidado, que usen barbijo”, expresó el paciente recuperado.

El 17 de mayo, el municipio de Caranavi reportó el primer caso de coronavirus. Según el responsable de la Red de Salud 7, Iván Villarroel, este paciente se habría contagiado con el virus al tener contacto con choferes que transportan productos de la zona a la ciudad de La Paz.

El hombre fue derivado del hospital de Caranavi luego de tres días de internación y permaneció en el hospital de La Portada 14 días más. La directora del nosocomio, Liliana González, informó que el paciente no ingresó a terapia intensiva y que con su recuperación suman 20 personas recuperados en este establecimiento de salud.

González indicó que al momento La Portada tiene a 24 pacientes con Covid-19 internados. Comunicó que lamentablemente tres de ellos están en terapia intensiva.

