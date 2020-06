Pato Rodríguez jugará también el torneo nacional

Con la llegada del extremo derecho argentino Patricio “Pato” Rodríguez, el club Wilstermann nuevamente tiene que decidir qué jugador se quedará fuera de las habilitaciones del torneo local.

Wilstermann ahora tiene en planilla a siete jugadores extranjeros: los paraguayos Arnaldo Giménez e Ismael Benegas; los argentinos Esteban Orfano, Cristian Chávez y ahora Patricio Rodríguez; el brasileño Serginho, y el colombiano Humberto Osorio.

Con la salida del argentino Marcos Torsiglieri se abrió un cupo que fue ocupado por Osorio, quien llegó como refuerzo para la Copa Libertadores.

La idea de la dirigencia y del cuerpo técnico de Wilstermann es que Rodríguez no sólo juegue la Copa Libertadores, sino también sea un aporte en el campeonato nacional, por lo tanto, uno de los otros cinco jugadores extranjeros tendrá que dejar su cupo disponible.

Entre los jugadores extranjeros Giménez en el arco, Serginho y Chávez son titulares indiscutibles en el equipo del estratega Cristian Díaz, dejando a Ismael Benegas y Esteban Orfano entre los elegibles para dejarlos fuera del torneo local.

Legalmente, Wilstermann podría usar cualquiera de los dos cupos para habilitar a Rodríguez, porque los contratos federativos de ambos jugadores finalizan este año y a fin de mes quedarán automáticamente fuera del registro.

Para volver a ser habilitado, el club debe presentar su nuevo contrato.

De manera extraoficial, se conoció que el elegido para jugar sólo la Copa Libertadores sería Esteban Orfano, quien renovó su contrato solo hasta fin de año.

Díaz renueva

De manera oficial, el técnico argentino Cristian Díaz renovó su contrato con Wilstermann hasta diciembre de 2021.

Díaz estará acompañado por Gastón Ramondino como asistente técnico, Pablo Oviedo como preparador físico, Sergio Migliaccio como preparador de arqueros y Pablo Ramondino como analista de video.

“ME SEDUJO LO DEPORTIVO”

El argentino Rodríguez sostiene que llegó a Wilstermann no tanto por el tema económico, sino el reto deportivo, Además que conoce al técnico Díaz.

“Se comunicó conmigo el profe Díaz, me habló de esta posibilidad. El presidente tuvo un papel importante, fue quien me llamó y me sedujo. Mi decisión es 100 por ciento por lo deportivo, porque sé cómo trabaja el profe, comparto sus formas de trabajo y que priorice lo humano antes de lo deportivo”, expresó Rodríguez, quien ya se encuentra en Cochabamba.