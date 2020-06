Patzi designa 261 ítems para hospitales por la emergencia sanitaria en La Paz

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, anunció este miércoles la determinación de designar 261 ítems para hospitales de primer, segundo y tercer nivel distribuidos en el área urbana y centros de salud del área rural del departamento por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Los directores de los hospitales de segundo y tercer nivel en el área urbana serán los encargados de designar al personal asignado a cada establecimiento de salud de manera interna mediante “mecanismos transparentes” existentes en cada institución. En el área rural serán distribuidos a requerimiento de los coordinadores de las redes rurales.

“Estamos viviendo una coyuntura muy difícil, donde los hospitales, los centros de salud, de los municipios rurales necesitan la designación inmediata para atender este contagio de coronavirus. En ese sentido, se optado designar (los ítems) a través de una resolución”, sostuvo Patzi en conferencia de prensa.

La autoridad departamental aclaró que su rol no es la asignación sino distribuir los ítems y que en caso de que no estar en emergencia sanitaria correspondía lanzar una convocatoria pública para el proceso de institucionalización; no obstante, la situación es apremiante.

La Resolución Administrativa 08/20 del 8 de junio se emitió para otorgar ítems por emergencia sanitaria del coronavirus en el departamento de La Paz y tiene seis artículos en los se estipula la calidad interina y temporal de la asignación, explicó Patzi. Posteriormente, los puestos serán institucionalizados a través de una convocatoria pública según la normativa nacional.

La autoridad departamental señaló que se esperó durante cinco años para que el Ministerio de Salud asigne ítems que correspondan al crecimiento vegetativo de la población y destacó la transferencia de 310 ítems correspondientes a la gestión 2019, aunque no cubra la necesidad existente de la población. De esta cifra, 49 fueron directamente asignados al área rural.

Según Patzi, esos 49 ítems serán reasignados conforme a la necesidad técnica de los requerimientos, pero estos cupos ya están ocupados por profesionales. Los 261 restantes serán designados por la Gobernación para encarar la lucha contra la Covid-19.

Los profesionales que quieran postularse deben ir a los hospitales, apuntó Patzi.

Fuente: Página Siete Digital