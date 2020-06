Qué hacer si el iPhone no carga

Una guía con pasos a seguir y encontrar una solución. Además, consejos para cuidar la batería del celular

Es posible que tu iPhone no cargue o lo haga de manera muy lenta. Esto puede ocurrir por varios motivos. Para identificar cuál puede ser el problema, desde el sitio oficial de Apple recomiendan lo siguiente:

1. Comprobar si el cable de carga y el adaptador USB están dañados. No hay que utilizar estos accesorios si presentan roturas u otro tipo de inconvenientes.

2. Evaluar que las conexiones entre el cable de carga, adaptador USB y el tomacorriente estén firmes. Probar en otro tomacorrientes.

3. Remover la suciedad que pueda haber en el puerto de carga en la parte inferior del dispositivo.

4. Si nada de lo anterior funciona, probar, antes de volver a cargar, reiniciar el equipo.

5. Es posible que haya problemas si se utiliza un cargador que no es oficial o no está certificado por Apple. La compañía sugiere que no se utilicen accesorios que no están avalados porque se pueden generar daños en el celular.

Si el dispositivo se enciende, pero se detiene durante el inicio y se ve el logo de Apple sobre una pantalla roja o azul se pueden seguir estos pasos:

Conectar el dispositivo a la computadora. En una Mac con macOS Catalina 10.15, abrir el Finder. En una Mac con macOS Mojave 10.14 o anterior, o en una PC, abrir iTunes.

Buscar el dispositivo en la computadora y luego seguir estos pasos:

iPhone 8 o posterior: presionar y soltar rápidamente el botón para subir el volumen. Presionar y soltar rápidamente el botón para bajar el volumen. Por último, mantener presionado el botón lateral hasta que se vea la pantalla de modo de recuperación.

iPhone 7, iPhone 7 Plus: mantener presionados el botón superior y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Continuar presionando hasta que se vea la pantalla de modo de recuperación.

iPhone 6s o anterior: mantener presionados el botón de inicio y el botón superior (o lateral) al mismo tiempo. Continuar presionando hasta que se vea la pantalla de modo de recuperación.

Cuando se vea la opción de restaurar o actualizar, elegir Actualizar. La computadora intentará reinstalar iOS sin borrar los datos.

En caso de que nada de esto funcione, entonces hay que comunicarse con el soporte técnico de Apple.

Medidas de precaución para cuidar la batería

1. Mantener el sistema operativo actualizado

2. Evitar que el iPhone permanezca expuesto a altas temperaturas, es decir supriores a 35 grados. El software puede limitar la carga por encima del 80% cuando se excedan las temperaturas recomendadas para la batería.

3. Quitar la funda al cargarlo. Cargar el dispositivo cuando está dentro de algunos estilos de fundas puede generar un exceso de calor que puede afectar la capacidad de la batería.

4. Si se va a dejar el iPhone guardado por un tiempo prolongado, se sugiere dejarlo con una carga de batería del 50% y apagado para evitar un desgaste innecesario de la batería.

5. Activar el modo ahorro de batería. Esta función se lanzó con el iOS 9. El iPhone te avisa cuando el nivel de batería baja al 20%, y luego al 10%, y te permite activar el modo Ahorrar Batería desde el menú de Configuración.

