Riquelme espera a Bolívar: «Me pasa lo mismo que a Teo»

miércoles, 24 de junio de 2020 · 00:00

Marco Mejía / La Paz

La dirigencia de Bolívar no se volvió a comunicar con Marcos Riquelme para proponerle la renovación de su contrato. El atacante muestra su preocupación luego de que la Academia comunicó que el paraguayo Teodoro Paredes no continuará en el plantel celeste.

“Aparentemente me pasa lo mismo que le pasó a Teo, nadie se comunicó conmigo”, comentó Riquelme, quien se encuentra en su país con el permiso de la dirigencia celeste por la cuarenta que rige en Bolivia.

Riquelme llegó a filas de la Academia a mitad del 2017 por recomendación del técnico Beñat San José y firmó un contrato por tres años, convenio que concluye el próximo martes. “Con respecto a mi contrato, por el momento no hay noticias, no recibí ningún llamado de parte de Bolívar. Estamos a la espera de que se comuniquen, ya que mi convenio finaliza a mitad de este año, faltan poquitos días y no tengo ningún llamado, estoy a la espera de lo que dicen. Veremos qué es lo mejor y qué piensa el club y ver las posibilidades de seguir o no en Bolívar”, dijo.

Se le consultó sobre la salida de algunos jugadores como Emilioano Vecchio y el propio Paredes. Sobre el primero apuntó que acordó su salida del club pese a que tenía contrato vigente, mientras que sobre Paredes explicó que el zaguero paraguayo tuvo la misma incertidumbre que ahora tiene él. “Teo vivió la misma situación que yo tengo en el momento. No sé muy bien que habrá pasado, si existió o no negociaciones, tuve una pequeña charla con Teo, pero no puedo dar detalles. Sé que se cansó de esperar y le comenté que seguramente pasará lo mismo conmigo”, se lamentó.

Riquelme contó que cuando fue prestado a la Universidad de Chile por seis meses no firmó ninguna extensión del contrato con los celestes. “No modificamos el contrato cuando me fui a Chile. Generalmente se alarga la extensión, pero nunca me hicieron la misma. Me queda hasta este fin de mes y a la espera de ver si ellos quieren que siga o me tenga que ir del club”, apuntó. Se refirió también a la extensión de contrato que determina FIFA para los jugadores que concluyen a medio año para asegurarles una estabilidad laboral, pero anotó que esa norma rige si hay acuerdo entre las dos partes.