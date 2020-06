Sahonero asegura que Patzi lo alejó del cargo por denunciar irregularidades en Sedes La Paz

El exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Rene Sahonero, señaló el miércoles que el gobernador Félix Patzi dispuso su destitución por denunciar irregularidades al interior del Sedes.

«No hay ningún acto ilegal, ni cosas por el estilo, que haya podido (derivar en) el cambio, yo no veo ninguna razón. Yo veo que ha sido porque he presentado el informe el día lunes a la Asamblea (Departamental) y que prácticamente es un informe lapidario para las gestiones que han hecho, si el señor Gobernador esta metido en eso, no sé, pero si el personal de Sedes han estado metidos en estas irregularidades», aseguró Sahonero.

Hoy, Patzi dispuso el cambio alegando que Sahonero siempre estaba ausente de su oficina y porque no había coordinación.

Sahonero negó tal extremo y dijo que por determinación del COED estos días estuvo verificando los sistemas de bioseguridad en el aeropuerto de La Paz.

Dijo que habló con Patzi e incluso le invitó para una conferencia de prensa el fin de semana, pero el Gobernador se excusó indicando que estaba en su pueblo.

Sahonero refirió que se enteró de su destitución sin previo aviso, mientras estaba en el Hospital de Clínicas analizando la posibilidad de abrir otro laboratorio para La Paz.

Sobre este tema, los miembros de la Comisión Especial de Investigación de la Asamblea Departamental de La Paz (ADLP) calificaron de ilegal la destitución y consideran que la medida responde a una represalia contra Sahonero.

«Queremos denunciar de manera tajante las represalias que está llevando a cabo el Gobernador de La Paz a la acción de fiscalización que estamos iniciando como Comisión para averiguar varias denuncias realizadas por el Director del Sedes, Rene Sahonero, entre ellas, la existencia de ítems de médicos que están siendo ocupados por fumigadores, ítems de fumigadores que están siendo ocupados por médicos, la existencia de dos planillas, una falsa y la otra verdadera, la existencia de planillas que no tienen el correlativo respectivo, en fin, hay muchas irregularidades», apuntó el presidente de la Comisión Especial de Investigación de la ADLP, Edgar Cala Chambi

Fuente: ABI