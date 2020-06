Sedes sobre trópico: «No queremos se convierta en un segundo Beni»

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Yercin Mamani aseguro que ante el rápido ascenso de casos de Covid-19 en el trópico de Cochabamba se “puede convertir en un segundo Beni” si no se asumen las medidas sugeridas de inmediato.

“Muchos municipios (del trópico) no han querido acatar la sugerencia que se hizo desde Sedes en relación a mantener una cuarentena estricta y en su defecto hacer un encapsulamiento. El crecimiento de casos en el sector ha sido exponencial. (…) No queremos que la zona del trópico se convierta en un segundo Beni. Cualquier esfuerzo siempre a ser insuficiente si la población no pone de su parte”, indicó Mamani.

Explicó que la siguiente semana prevé reunirse con la Gobernación, autoridades del lugar y sectores sociales para determinar medidas y frenar el rápido avance del virus en la zona.