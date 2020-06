Siles identifica al menos cinco fallas en el plan de reactivación económica del Gobierno

El candidato de Libre 21 y jefe nacional del MNR, Luis Eduardo Siles, identificó al menos cinco errores en el Programa Nacional de Reactivación del Empleo para «preservar» al menos 3 millones de fuentes laborales que lanzó el gobierno.

Como primera falla, Siles identificó que el Programa no podrá aplicarse mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) controle la Asamblea Legislativa con sus dos tercios.

“La plata que se necesita para poner en marcha este plan están en manos de la Asamblea Legislativa , que controla el MAS. Si el MAS decide no aprobar estos recursos no hay plata para hacer el plan y salvar el empleo ¿Por qué el gobierno hace esto? ¿por qué presenta un plan que está en manos del congreso aprobar? Porque no está consciente de lo que significa gobernar con un congreso adverso y quiere polarizar (la situación) para un beneficio electoral”, afirmó en el programa Diálogo en Panamericana.

El segundo error de este plan es que el mismo tiene un horizonte de tres años para ponerse en práctica, lo que demuestra que el gobierno solo pretende hacer campaña política con un programa que ni siquiera se sabe si podrá ser aplicado.

Asimismo, lamentó que siendo que el 70% de la población en Bolivia vive del comercio informal, el Programa estatal no haya incluido medidas de salvataje económico precisamente para este sector, lo que identificó como tercera falla.

“Es muy importante el 70 % de la gente que vende jugo de naranja en la esquina, que vende dulces, artesanías, salchipapas, ese es el 70% que necesita ayuda económica, no veo que haya esa actitud (para ayudar a estas personas)”, sostuvo.

Como cuarto error, Siles señaló que este plan se concentra en medidas económicas que funcionaron muy bien en el pasado, en los años 90, pero que no se garantiza que se apliquen de forma eficaz en la actualidad.

“Lo que deberíamos pensar es en cómo vamos a poner internet para todos los niños de El Alto por ejemplo, que ahora tienen que estudiar por whatsapp y necesitan de internet. Se debería pensar en medidas que ayuden al medio ambiente también”, acotó.

La última falla, la quinta, es que este programa estatal no contempla la implementación de comedores populares para las personas en situación de extrema pobreza que sufren de hambre y cuya situación empeorará mientras dure la pandemia.

Fuente: chichisiles