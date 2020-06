Sirmes-La Paz: Estamos al borde del desastre en los hospitales, no hay equipo Genexpert ni pruebas rápidas

La falta de equipos Genexpert para procesar pruebas rápidas, escasa ropa de trabajo y condiciones de bioseguridad, están poniendo al borde del desastre al personal médico en los hospitales de La Paz que podrían cerrar, si las autoridades de gobierno no atienden con urgencia a este sector, advirtió este domingo el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero.

De los 1.200 profesionales de la salud, hasta el momento 120 personas entre médicos, enfermeras, bioquímicos, auxiliares y camilleros se encuentran enfermos con hipertensión, estrés, úlceras gástricas; en algunos casos con coronavirus y otros bajo sospecha por haber tenido contacto con pacientes quienes luego de ser atendidos dieron positivo.

Explicó que de todos los hospitales de La Paz, especialmente los siete que existen en Miraflores, ninguno tiene equipo de Genexpert que pudiera procesar pruebas rápidas para ver si el paciente que llega es portador de coronavirus. El gobierno a través del Ministerio de Salud prometió hace cuatro meses y nunca llegaron los equipos para prevenir contagios al personal médico.

“Esto ya es una vergüenza, el gobierno instaló un equipo Genexpert en Santa Cruz, Trinidad y otras ciudades pero menos en La Paz. El sábado el departamento registró 1.000 casos de coronavirus, si seguimos así, estamos yendo al desastre, vamos a cerrar hospitales, de hecho el Gastro se está cerrando unos días desde el lunes por la contaminación que hubo dentro”, declaró a Erbol,

Romero sostuvo que la semana pasada, el personal de Hospital Gastroenterológico, Holandés y el Hospital de la Mujer, sufrió mucho porque llegaron pacientes con otras dolencias y algunos se fueron contagiados de Covid-19 porque no hay forma de conocer previamente si el paciente es o no portador del virus..

Advirtió que si el gobierno no atiende en las próximas horas, el perjuicio será terrible para la población. “No hay idioma de entendernos con los políticos. No sé qué hace el COED, se ocupa de promocionar alcaldes, ministros u otras autoridades pero no se ve su trabajo”, manifestó.

Sostuvo que otro problema es la falta de pruebas rápidas y el personal se expone gravemente a contagiarse por contacto directo o contagiar a otros pacientes porque trabaja a ciegas y porque el INLASA, que es el único centro de análisis, tiene alta demanda para una respuesta rápida.

Anunció que en las próximas horas podrían asumir medidas de presión para exigir atenciones al gobierno y no se descarta un paro de brazos caídos este lunes.

