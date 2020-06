UFC anunció nuevos eventos en una isla de Abu Dabhi

El presidente de UFC, Dana White, reveló a First Take de ESPN el martes que su misteriosa Fight Island se encuentra en Yas Island en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. La isla ayudará a la compañía a promocionar a algunos de sus atletas internacionales que tienen dificultades para ingresar a los EE.UU. debido a las restricciones de viaje causadas por el coronavirus.

UFC organizará cuatro eventos en Fight Island el próximo mes, comenzando con un pago por evento UFC 251 el 11 de julio.

Las carteleras UFC Fight Night se llevarán a cabo los días 15, 18 y 25 de julio. La cartelera para UFC 251 tendría tres peleas de campeonato según White con Alexander Volkanovski vs. Max Holloway 2 por el título de peso pluma, Kamaru Usman vs. Gilbert Burns por el título de peso wélter (en la pelea estelar) y Petr Yan vs. José Aldo por el título de peso gallo.

Rose Namajunas contra Jessican Andrade y Paige VanZant contra Amanda Ribas también se llevarían a cabo en UFC 251.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El área designada de Yas Island que conformará Fight Island incluye una arena, hotel, instalaciones de capacitación y restaurantes, según UFC. También incluirá una «zona de seguridad» de 10 millas cuadradas, en la que las únicas personas permitidas consistirán en atletas, entrenadores, personal de UFC y personal limitado.

De hecho, se establecerá un Octágono de entrenamiento en la playa, como White afirmó en una entrevista previa con ESPN.

La compañía tiene fuertes lazos con Abu Dhabi, y específicamente con la isla de Yas, desde su primer evento en vivo allí en 2010.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar