Karla Robledo ratifica renuncia a su candidatura a senadora pese a rechazo del TSE

El TSE había rechazado la renuncia de la antes candidata porque consideró que su decisión obedecía al acoso y violencia política de género cometidos por el vocero de Jorge Tuto Quiroga.

eju.tv / Video: Karla Robledo

La abogada Karla Robledo ratificó su renuncia a la candidatura a senadora suplente por la Alianza Unidad, luego de declararse víctima de acoso político, al haberse revelado que su padre tiene sentencia condenatoria por el delito de narcotráfico.

«He sido notificada con el rechazo a mi renuncia a la candidatura a senadora suplente por la Alianza Unidad por haber sufrido acoso político por parte del señor Tomás Monasterio; he decidido ratificar mi renuncia en virtud a que mi compromiso no es con un cargo o con un curul, sino un bien mayor para Bolivia y Santa Cruz», explicó Robledo a través de un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

El pasado 10 de julio el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila informó que la Sala Plena determinó no aceptar la renuncia de la candidata Robledo por considerar que su decisión había sido resultado de un caso de acoso y violencia política ejercidos por Monasterio, vocero de la alianza política de Jorge Tuto Quiroga en Santa Cruz.

«Continuaré mi labor desde mi rol de profesional joven y, sobre todo, de una mujer comprometida por los desafíos de una sociedad que intenta salir de un sistema contaminado por la violencia política y comenzar a valorar los méritos y la convicción personal», aseguró Robledo.

La anterior semana Ávila indicó al programa «La hora pico», de eju.tv, que se identificaron elementos suficientes que permitían establecer que la renuncia de Robledo no fue voluntaria ni motivada únicamente por razones personales, sino que fue resultado de presiones, ataques personales y estigmatización pública, lo que constituye violencia política por razones de género.