Zvonko Matkovic sale en defensa de Karla Robledo y afirma que es ‘una bajeza’ condenarla por los errores de su padre

El asambleísta departamental de Creemos en Santa Cruz manifiesta que Samuel Doria Medina no debe explicaciones a nadie.

eju.tv / Video: DTV

Para el asambleísta departamental de Santa Cruz por la agrupación Creemos, Zvonko Matkovic, es una ‘bajeza’ endosar a los hijos los errores de los padres, en alusión a la polémica generada en torno a la excandidata a senadora de la alianza Unidad, Karla Robledo, quien tuvo que renunciar a su postulación por el departamento oriental al haberse develado que es hija de Carlos Arturo Robledo Áñez, un hombre condenado en Estados Unidos por narcotráfico y que también enfrenta en Brasil al menos catorce denuncias por el mismo delito.

Matkovic dejó en claro que la elección de Robledo como candidata a senadora se debió a su excelente capacidad profesional y lamentó que deba cargar con las consecuencias de los delitos cometidos por su padre, pese a que la norma refiere específicamente que la responsabilidad por los actos cometidos es estrictamente personal; pero, pese a ello, fue denostada solamente por el afán netamente político de sus detractores.

“Es una bajeza querer achacar a una excelente profesional que tengo el gusto de conocer por los errores que hubiese cometido su padre, me parece que han caído a un nivel que no se debiera llegar. Nos hemos portado con una altura que merecen estas elecciones que van a cambiar el futuro de Bolivia; lamentablemente, la política es así, a algunas personas las ciega y ven la paja en ojo ajeno”, afirmó el legislador departamental cruceño.

Samuel Doria Medina y Karla Robledo. Foto: Alianza Unidad

La pasada jornada, el candidato presidencial por la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, afirmó que no responderá con guerra sucia, en alusión a las declaraciones del diputado Tomás Monasterio que precipitaron la renuncia de Robledo a su candidatura como asambleísta; además, aclaró que desconocía esos antecedentes, sin embargo, calificó a la exaspirante como una ‘víctima colateral’ de una guerra sucia que algunos sectores intentan instalar en la campaña.

“Samuel no tiene por qué dar ningún tipo de explicaciones”, aseveró Matkovic al respecto, para luego reiterar que Robledo es ’una muchacha trabajadora, una excelente profesional abogada, lamentablemente la guerra sucia trae este tipo de cosas; lamento de la persona que vino y, sobre todo, de las personas que le autorizaron salir con un tema tan bajo, no lo comparto”, refirió el político cruceño representante de la agrupación del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, aliado de Doria Medina.

El asambleísta de Creemos en Santa Cruz, Zvonko Matkovic. Foto: Unitel

En la carta de renuncia irrevocable, la expostulante a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aduce motivos personales para la determinación; sin embargo, horas después, la organización política emitió un comunicado en el que señala que el motivo de su salida se debe a que la profesional no quiere perjudicar a la alianza que sufre un constante ataque de rivales ‘que no admiten nuestra posición como primera alternativa de los bolivianos’.

En consecuencia, Matkovic afirmó que la alianza Unidad no entrará en el juego de algunas personas que apelan a ese tipo de acciones que deberían desaparecer del contexto político; empero, recordó que existe un límite. “Mucho se pudiera decir y responder de la misma manera, pero no lo voy a hacer no ser que esta gente en algún momento no reflexione y se le tendrá que recordar muchas cosas”, subrayó.