La oposición en conflicto: Samuel demanda a Tuto decir si respalda las acusaciones de su vocero

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La pelea entre Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga sube de tono. Foto: Opinión

eju.tv

Samuel: «Que Tuto diga si respalda las acusaciones en mi contra». Caso consorcio: Abogado dice que César Siles fue operado de emergencia tras ser internado en una clínica. Procurador señala que Murillo será deportado si no logra obtener asilo en EEUU. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Samuel: «Que Tuto diga si respalda las acusaciones en mi contra»

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El candidato presidencial por la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, aseguró que no responderá con guerra sucia, en alusión a las declaraciones del diputado Tomás Monasterio tras la renuncia de Karla Robledo a su candidatura como senadora. La polémica surgió luego de que Monasterio exigiera una explicación sobre la postulación de Robledo, hija de Carlos Arturo Robledo —conocido como “Gafas” o “Chichito”—, quien fue detenido el 5 de mayo de 2021 en Estados Unidos, acusado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína a gran escala. Doria Medina aclaró que desconocía esos antecedentes y que, según la información que recibió, Robledo, quien fue parte de las listas de Creemos, su padre estaba enfermo y residía en Santa Cruz. En ese contexto, calificó a Robledo como una «víctima colateral» de una guerra sucia que algunos sectores intentan instalar en la campaña. Asimismo, el líder de Unidad Nacional descartó pedir explicaciones a Juan Pablo Velasco, cuyo padre está implicado en la millonaria estafa del caso Banco Fassil.

– Caso consorcio: Abogado dice que César Siles fue operado de emergencia tras ser internado en una clínica

El abogado Alberto Morales informó que el exministro César Siles, fue sometido a una operación quirúrgica la noche del domingo tras ser internado en una clínica. La exautoridad es investigada por el caso consorcio y la Justicia dictó su detención preventiva por cinco meses en la cárcel de Patacamaya. ”Hemos conversado con él (Siles), ayer (domingo) ha sido operado de emergencia, se han tomado muestras para laboratorio externo, y su diagnóstico es de un tratamiento delicado”, dijo. Además, el jurista dijo que, tras la operación, los médicos tienen que continuar realizando “curaciones en el lugar de la infección cada hora durante siete días a tres semanas, inclusive en las horas de sueño”. Antes de ser trasladado a la clínica, Carla Cornejo, esposa de Siles dijo que la exautoridad se encontraba “delicado de salud” y que su defensa presentó certificados médicos. “Se han presentado antecedentes médicos que él tiene, él ha recibido una cirugía y ahora por estas complicaciones está peor”, dijo en dependencias de la Felcc.

– Caso Consorcio: Hay ocho procesados; tres están en la cárcel, dos con arresto domiciliario, uno en audiencia y se busca a otros dos

El Ministerio Público informó este lunes que, hasta la fecha, se tienen ocho personas procesadas dentro del denominado caso consorcio, que involucra a exautoridades, operadores de justicia y presuntos vínculos de corrupción en la administración judicial. De ese total, tres se encuentran con detención preventiva en centros penitenciarios, dos con arresto domiciliario, uno en audiencia cautelar y otros dos con órdenes de aprehensión pendientes. “Tenemos ocho personas investigadas. Cinco ya cuentan con medidas cautelares: tres con detención preventiva, dos con detención domiciliaria que han sido apeladas por el Ministerio Público. Una persona está actualmente en audiencia y hay dos órdenes de aprehensión que deben ejecutarse en las próximas horas”, explicó el fiscal Departamental de La Paz, Carlos Torrez. Entre los detenidos figura el exministro de Justicia, César Siles, quien fue enviado con detención preventiva al penal de Patacamaya por cinco meses, imputado por los delitos de tráfico de influencias y consorcio.

– Procurador señala que Murillo será deportado si no logra obtener asilo en EEUU

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, señaló que Arturo Murillo, exministro de Jeanine Añez, será deportado de Estados Unidos, si no logra obtener asilo político en dicho país; sin embargo, la autoridad explicó que el Estado boliviano solicitó la extradición. “La situación jurídica (de Murillo) puede suceder en los siguientes extremos: por un lado, puede darse una deportación express, implica que no existiría ningún obstáculo; pero puede darse la figura (de) que el juez pueda aceptar algunas alegaciones. El señor Murillo puede solicitar su asilo o puede solicitar deportación a un tercer país”, dijo. Sin embargo, el procurador Condori ve poco probable que Murillo encuentre asilo político en EEUU debido a las circunstancias de su situación legal. “Deberá alegar los presupuestos necesarios para que exista el asilo y en el segundo aspecto (deportación a tercer país) no pensamos que sea procedente ya que este ciudadano debería presentar documentación alegando una segunda nacionalidad”, explicó.

– Sentencia Constitucional no obliga a autoridades electas a renunciar a sus cargos, aclara Tahuichi

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, explicó que las autoridades electas no están obligadas a renunciar a sus cargos para postularse a las elecciones generales del próximo 17 de agosto. “No están obligadas a renunciar, autoridades electas. Por ejemplo, el presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas departamentales. (…) No pueden o no deben renunciar, no están obligados a renunciar en un proceso electoral”, dijo Tahuichi, esta tarde, en conferencia de prensa. El vocal complementó que esta disposición se sustenta en el artículo 238 de la Constitución Política del Estado para los casos del presidente y vicepresidente, y en la Sentencia Constitucional 032/2019 para el resto de las autoridades electas. Asimismo, Tahuichi enfatizó que quienes sí deben renunciar con 90 días de anticipación son los funcionarios públicos designados, es decir, las autoridades no electas.

– Gómez: “Eligen candidatos a partir de amistades, no de méritos”

Consultado sobre si es momento de que los candidatos empiecen a valorar quiénes ocuparán las listas para senadores y diputados, el analista y periodista Andrés Gómez fue enfático al señalar que el sistema de partidos está debilitado y por ello registran en las listas de postulantes a sus amistades. “Si funcionara bien la democracia interna, estos tendrían mecanismos democráticos para elegir a sus candidatos. No conocemos cómo los han elegido, entonces deducimos que han elegido a partir de amistades, del círculo de amigos”, sostuvo Gómez en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Gómez lamentó que, en la práctica, se prioricen los vínculos personales por encima de los méritos o la trayectoria de los aspirantes. “Digamos que nosotros somos un partido, y digo: ¿a quién propones en tal lugar? Me dirán: ese es mi amigo, yo creo que lo va a hacer bien”, ejemplificó. Para el analista, una alternativa más legítima sería la elección de candidatos mediante asambleas o primarias abiertas.

– CAO invita a Samuel, Tuto, Manfred y Andrónico a exponer política económica en el foro agropecuario político de la CAO

Con el objetivo de escuchar las políticas públicas que impulsen el desarrollo del sector agropecuario en los próximos cinco años, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) convocó a un foro de alto nivel con la participación de cuatro candidatos presidenciales: Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Andrónico Rodríguez y Manfred Reyes Villa. El encuentro se llevará a cabo este miércoles a las 08:30 de la mañana en los predios de la CAO y Fexpo Cruz, según confirmó Klaus Frerking, presidente de la institución. “Esperamos que ninguno falle, para que podamos reconstruir juntos las políticas agropecuarias del país”, afirmó en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El foro también contará con la participación de importantes instituciones del país como CAINCO, la Cámara Nacional de Industrias, la Cámara Nacional de Exportadores, la Cámara Agropecuaria Nacional y Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro). Dijo que es importante que escuchen las demandas de los productores.

– Diputados tratarán créditos por $us 366 millones esta semana

La Cámara de Diputados agendó para esta semana el tratamiento de seis proyectos de ley vinculados a créditos de financiamiento externo por un total de $us 366 millones, destinados a financiar programas de impacto social, infraestructura y desarrollo productivo en el país. La agenda del 23 al 29 de junio, publicada este lunes, contempla 27 puntos, entre ellos los créditos provenientes de organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). Uno de los proyectos es el crédito de $us 75 millones de la CAF para el “Programa Nacional de implementación de Plazas y Museos”. Asimismo, se prevé el tratamiento del crédito de 34 millones de euros del KFW, destinado a la planta solar Contorno Bajo I. Otro crédito es el de $us 100 millones con Fonplata para la segunda fase del “Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo”.

– Beni denuncia incumplimiento del 35% en transferencias del Estado

La Gobernación de Beni denunció este lunes que el Tesoro General de la Nación (TGN) incumplió con más del 35% de las transferencias comprometidas hasta el 31 de mayo, generando un déficit de casi Bs 26 millones. El gobernador Alejandro Unzueta anunció la convocatoria a un cabildo ante la crisis que limita operaciones, luego de emitir una declaratoria de emergencia departamental. «Hemos sido estoicos, aguantando una Gobernación en bancarrota», declaró Unzueta, detallando que solo cuentan con Bs 31.000 para cubrir demandas urgentes en salud, educación y seguridad. Del Presupuesto Operativo Anual (POA) de Bs 228,2 millones, solo recibieron Bs 69 millones de los Bs 95 millones previstos para los primeros meses del año, imposibilitando ejecutar proyectos y pagar salarios. “De las transferencias recibidas liquidas, por instrucción judicial se han realizado débitos automáticos por deudas contraídas en la gestión anterior a esta administración. Dejando menos liquidez para poder ejecutar programas, proyectos planificados”, añade.

– Bolivia vive una epidemia de sarampión, los casos confirmados se elevaron a 52

Max Enríquez, viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional del Ministerio de Salud, aseguró este lunes que el país pasa por una epidemia de sarampión, debido al incremento de los casos, que a la fecha suman 52 en tres departamentos del país. “Estamos en epidemia. Hay 50 casos, es una epidemia”, afirmó Enríquez. De acuerdo con el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Jaime Bilbao, en las últimas horas se confirmaron 49 casos de sarampión en esa región cruceña, además de los dos que se verificaron en la ciudad de El Alto y uno en Potosí. Enríquez indicó que el grupo etario más afectado es el que va hasta los 19 años de edad, aunque los realmente afectados son los niños menores de cinco años. Los mayores, hasta los 42 años, son los menos. Indicó que la única manera de revertir estas cifras es mediante la vacunación, por lo que recomendó que los niños menores de cinco años de edad deben recibir dos dosis, y ninguna es de refuerzo como se cree, ambas deben ser administradas.