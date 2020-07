10 frases que marcan la pasión de Óscar Urenda por la salud

Juan Manuel Ijurko / Santa Cruz

Ante los micrófonos, el doctor Óscar Urenda mostraba un gesto serio, mezcla de nervios y preocupación. No era su lugar preferido. Su voz potente, un poco carrasposa y dañada por su herencia de fumador, sonaba con seguridad. Sabía de lo que hablaba.

Hace 10 años asumió la secretaría de Salud de la Gobernación cruceña para emprender una cruzada incansable para mejorar la atención al paciente. Durante años, levantó la voz ante la falta de ítems con la que el Gobierno del MAS «castigaba» a Santa Cruz y reclamó por la «deuda histórica» con la sanidad departamental.

Los últimos meses, durante la epidemia por el coronavirus, mostró su compromiso y pasión por la salud.

10 frases reflejan su labor en la gestión por una sanidad pública de calidad y al alcance de todos:

– «Siempre estuve mentalizado, desde el primer día que empezamos a trabajar en esto, que el contraer el coronavirus podía suceder». La noche del nueve de mayo, Urenda informa que ha dado positivo en una prueba de control.

– «Estamos haciendo todo lo humanamente posible para resguardar la vida y la salud del pueblo cruceño». Cada noche, durante la pandemia por coronavirus, enviaba un mensaje de esperanza y alentaba a todo el personal sanitario con dedicación y entrega.

– «El ministro no sabe como estamos trabajando aquí. Nosotros (por la Gobernación) no tenemos responsabilidad en la entrega de los pases de circulación» No le tembló la voz par responder al Ministro de Defensa, Fernando López, que declaró sobre la falta de rigor en la ciudad por el cumplimiento de la cuarentena.

-«No hay que hacer política con la salud, sino hacer políticas de la salud». En agosto del 2015 advertía que el sistema de salud requería mayores inversiones estratégicas ante un gobierno, el del MAS, que anunciaba bonos prenatales y comprometía la asistencia sanitaria en hospitales que ya arrastraban falencias.

– «A pesar de la crisis, seguimos poniendo el mayor de nuestros esfuerzos en mejorar cada día nuestro sistema de salud». El 18 de junio de 2015, el gobernador de Santa Cruz anunciaba la mayor inversión en salud de la historia del departamento. 3.000 millones destinados a mejorar la infraestructura y atención sanitaria. Tres años después y enfrascado en un cruce de reclamos con el Gobierno central, recordaba la histórica fecha para reafirmar la importancia de la gestión en salud.

– «​​La intención del MAS de ahogar económicamente a la Gobernación cruceña se manifiesta en la dotación de solo 101 ítem de salud. Hay una deuda histórica de ítems de salud y nos sentimos abandonados por el Gobierno Central«, denunciaba Urenda.

– «Estamos pagando por cuenta del estado central, 1.843 ítems de salud y ellos ni siquiera han enviado los 101 del año 2.016″. El reclamo por ítems ha formado parte de una confrontación constante con el ejecutivo nacional.

– «Hay mucha culpa del centralismo por la falta de personal, pero también hace falta mucho más compromiso desde el hospital». Las huelgas y la deficiente atención en los hospitales preocupaba al secretario de Salud. «Pedimos paciencia», expresaba en un tuit en diciembre de 2016.

​​- «Los Hospitales del tercer nivel, a pesar de las dificultades, son los que dan esperanzas a nuestra gente. Confiemos en ellos». En los momentos más cruciales y de mayor necesidad, Urenda tenía palabras de aliento y elogio para los trabajadores del área de salud. La frase corresponde a un tuit de diciembre de 2016

​​​- «​​El radicalismo de la dirigente sindical del San Juan de Dios, solo se puede entender desde la óptica política«. Las huelgas del sector salud, muchas de ellas en reclamo de ítems y estabilidad de laboral, eran frecuentes. Al mismo tiempo que se gestionaba la reposición de los ítems adeudados, el secretario de Salud luchaba para que la atención sanitaria nunca decaiga. «Agradecemos a los médicos», cerraba el tweet.