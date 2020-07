Gobierno dispone que “lujosa” clínica cubana se destine a atender al personal de salud erbol.com.bo | 14 hours ago ...del MAS y no así al pueblo en general. El ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo que los altos cargos del MAS, empezando de Evo Morales, tenían... Ramón Quintana, para Evo Morales, para García Linera, Arce, Romero. Ni siquiera la mayoría de su partido (del MAS) tenía acceso estos lujos de... Compartido: 9.3K

Un juez investiga a Podemos por malversación de fondos públicos y administración desleal www.elmundo.es | 3 hours ago ...contratación para campañas electorales de la agencia de comunicación Neurona Consulting, que también recibió fondos del ex presidente de Bolivia Evo Morales. Conforme a los criterios de The Trust Project Saber más Guardia Civil Madrid...

Gobierno dispone que "lujosa" clínica cubana se destine a atender al personal de salud www.lostiempos.com | 13 hours ago ...del MAS, empezando de Evo Morales, tenían acceso a ese centro médico, cuando ni siquiera el resto de militantes de ese partido podía tener esa atención.... "Canchas para el pueblo y clínicas para Juan Ramón Quintana, para Evo Morales, para García Linera, Arce, Romero. Ni siquiera la mayoría de su partido...

TSE notifica al MAS sobre demanda de inhabilitación y le da 48 horas para responder | EL DEBER eldeber.com.bo | 9 hours ago ...partido de Evo Morales para responder a su contenido. Este medio accedió al texto de la notificación de la denuncia formulada por José Antonio Chávez... legal notificación le da 48 horas al partido de Evo Morales para responder a su contenido. Este medio accedió al texto de la notificación de la...

Gobierno interviene la clínica donde Evo se hacía atender; encontraron equipos de "altísima tecnología" | EL DEBER eldeber.com.bo | 11 hours ago ...El Colaborador se llama la clínica privada donde el expresidente Evo Morales se hacía atender y que hoy fue intervenida por el Gobierno. El ministro... tecnología". "Incluso hemos encontrado un gimnasio especial para rodilla. Todos recordarán que Evo Morales tenía un problema con su rodilla. Tenemos un...

Bolivia police recover 400 bodies of suspected COVID-19 patients www.aljazeera.com | 4 hours ago ...protests over allegations of election fraud led President Evo Morales to resign after nearly 14 years in power. SOURCE: Al Jazeera and news agencies...

Brutal presión de la derecha boliviana para anular al MAS plurinacional.info | 16 hours ago ...el partido del expresidente Evo Morales es eliminado de la disputa. El MAS sostiene que Arce no buscó difundir una encuesta partidaria, que es lo que... más la ya accidentada realización de estas elecciones, convocadas para superar la crisis política abierta por el derrocamiento del presidente Evo...