Abogados de Evo Morales: “la acusación fiscal es un disparate”

Miguel Angel Melendres Galvis

Los abogados defensores del expresidente Evo Morales, calificaron de “disparate” y manifestaron que “las pruebas no existen” en su contra, luego de conocerse la imputación formal de la comisión de fiscales que investiga los supuestos audios de la exautoridad. En esa grabación, se conjetura que la voz de Morales ordenaba cercar las ciudades, después de haber renunciado y haber partido al exilio hacia México.

“Bolivia es un estado de no derecho en el que rige la fuerza bruta. La imputación a Evo Morales constituye la enésima evidencia del Estado policial en Bolivia. Las pruebas no existen. La acusación fiscal es un disparate, igual que el pedido de detención. No hay cargo penal alguno que deba incriminar al expresidente, nuestro defendido”, afirma una carta publicada por Raúl Gustavo Ferreyra.

Ferreyra junto a Raúl Zaffaroni (exjuez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina) representan desde Argentina, al exmandatario, desde enero pasado. La carta añade que “Morales lucha por la recuperación del Estado constitucional y la democracia” y que “el peso de nuestras razones despeja los señalamientos despreciables como son la imputación y el pedido de detención”.

La Fiscalía de La Paz aún no ha recibido ninguna representación de la defensa de Morales, después de la imputación. El abogado del exmandatario en La Paz, Wilfredo Chávez no pudo ser encontrado este martes.

El caso

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dio a conocer públicamente, en noviembre de 2019, un video donde el dirigente cocalero Faustino Yucra conversa con el expresidente, que en ese entonces, se encontraba en México.

En el audiovisual se escucha que el exmandatario instruye “cercar las ciudades” y dejarlas sin alimentos. Más adelante, se conoció, de parte de la Comisión de fiscales que el exjefe de Estado y Faustino Yucra, mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas, el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México hasta El Torno, en Santa Cruz.

Un comunicado de la Fiscalía daba cuenta que el resultado de la pericia en audiología forense relacionado al audio Morales-Yucra, que se solicitó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia, dio como resultado que las muestras “tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma”.

Además de Evo Morales y Faustino Yucra, también están involucrados la exjefa de Gabinete de Morales, Pamela Hermosa y Alejandro Yucra, hijo de Faustino.

Imputación

El lunes, la Fiscalía departamental de La Paz informó de la determinación de emitir la imputación formal en contra del expresidente Evo Morales, por el caso audio-terrorismo. Solicitó la detención preventiva del exmandatario, quien reside en Argentina.

“Se ha emitido la resolución de imputación formal contra el señor Juan Evo Morales Ayma, por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, imputación que ya es de conocimiento del juez de control de garantías constitucionales, en la cual ya hemos solicitado la detención preventiva de esta persona en el correspondiente centro penitenciario”, anunció el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío.

Extradición

La Fiscalía ha dicho que está dispuesta a declarar en rebeldía a Evo Morales si no se presenta a declarar ante esta instancia podrían solicitar el mandamiento de aprehensión y la activación del sello rojo de parte de la Policía Internacional (Interpol).

Ante esas declaraciones, en una publicación hecha por Página 12 de Argentina este martes, Zaffaroni dijo que no había peligro de que Bolivia pida la extradición de Morales porque, en última instancia, “la acusación es un hecho político”.

Consideró que fue muy rara la manera en la que la Fiscalía consiguió los audios con los cuales armó la acusación. “Es la fabricación de delitos que todos conocemos, solo que hecha de manera muy torpe, a través de una interferencia telefónica” consideró.

Audio “alterado”, “falso” y “montado”

Entre tanto, en la cuenta twit de Evo Morales, rechazó la imputación y denunció una persecución política.

“De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado, una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto. Pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a Bolivia”, se lee en su cuenta oficial, del lunes.

Este martes, escribió que “el Gobierno de facto y fiscales de La Paz, no tienen imputados por masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal ni por actos de nepotismo y corrupción en YPFB, Entel, ministerios de Gobierno y de Defensa, pero me procesan con audio falso porque su objetivo final es proscribir al MAS-IPSP”.

Y también escribió que “durante muchos años, intentaron involucrarnos con corrupción, con narcotráfico y, ahora, intentan relacionarnos, con un caso montado, con el terrorismo. Nunca pudieron ni podrán porque nuestra lucha siempre fue honesta, pacífica y democrática”.

Fuente: El Deber