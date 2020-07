Advierten de la mayor grieta en la historia del fútbol boliviano

martes, 7 de julio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

La división generada por los derechos de televisión entre clubes -ocho por un lado y seis por el otro- puede provocar la “mayor grieta en la historia del fútbol boliviano”, alertó ayer Mauricio Méndez, expresidente de la desaparecida Liga. Advirtió que si no se llega a un acuerdo, los hinchas de los equipos afectados pueden interponer un amparo constitucional en contra de la federación.

“La única solución factible es el diálogo”, sugirió el exdirectivo que también recomendó a César Salinas, titular de la Federación Boliviana de Fútbol, “hablar con cada uno de los presidentes de los clubes”.

Según Méndez, la FBF “se está enfrentando a seis clubes que no son mancos y el día de mañana, cuando quiera licitar derechos que son de terceros, puede originar el cisma más grande en la historia del fútbol boliviano y la factura puede ser muy grande”.

Méndez, quien dirigió la Liga por 12 años, se sintió apenado “por la manera en la que el señor Salinas se refirió a los dirigentes como ‘esas personas’, como diciendo estos tipos, no podemos entrar a esa posición de falta de respeto. Él tiene que buscar y persistir en el diálogo y no pensar que porque es presidente puede hacer lo que él cree que es lo correcto. Esta no es su empresa, es la Federación Boliviana de Fútbol y aquí hay muchos actores de los que depende su accionar. Como está accionando el señor Salinas, creo que está a los tumbos”.

También lamentó que “los comentarios de aficionados que habían en la página de la federación sobre el accionar del señor Salinas son realmente tristes porque habían insultos de grueso calibre. Me dio mucha pena”.

Salinas adelantó ayer que en los siguientes días el comité ejecutivo de la FBF lanzará la licitación para adquirir los derechos de televisión por el período 2021-2024 o aplicará la figura de invitación directa, amparado en las atribuciones que le otorgan los estatutos. “Comenzó una guerra y no es de bajo calibre. Pero aún se puede evitar. El consejo que les puedo dar es que bajen las aguas y calmar las aguas es comenzar a dialogar con todos”, añadió Méndez.

Para el cochabambino, si la norma federativa impide que las dirigencias interpongan un juicio penal o un amparo constitucional por violación a sus derechos, “cualquier tercero puede hacerlo también. Puede haber una denuncia de los hinchas”.

Los clubes que se niegan a vender sus derechos a Sports TV Rights son Bolívar, Wilstermann, Oriente, Blooming, Guabirá y Royal Pari. Cuatro de ellos tienen la mayor hinchada en el balompié nacional.

“Salinas critica que hoy (ayer) no asistieron seis clubes a la reunión, pero lo mismo hicieron ellos, cuando Bolívar presentó su propuesta, tampoco fue él (Salinas). Se están haciendo lo mismo”, resaltó.