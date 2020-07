Alianza Creemos presenta denuncia ante el TSE para inhabilitar la sigla del MAS

Denuncia de la alianza política Creemos

Como alianza Creemos estamos presentando hoy una denuncia contra el partido político “MAS-IPSP”, por haber difundido un estudio de opinión en materia electoral, su candidato a la presidencia Luis Alberto Arce Catacora.

Pedimos la inmediata cancelación de la personalidad jurídica de dicho partido, en cumplimiento de los artículos 135 I y 136 III de la ley no. 026 de Régimen Electoral, y se deje sin efecto legal la resolución de registro de candidatos y de habilitación de esta organización política para participar de las presentes elecciones generales.

Recordemos que el año 2015 el entonces gobernador del Beni y jefe de campaña de Unidad Demócrata (UD), Carmelo Lens, difundió encuestas no autorizadas por medios de comunicación. Él Órgano Electoral sancionó al señor Ernesto Suárez y otros 227 postulantes para alcaldes, concejales y asambleístas departamentales, quedaron fuera de la carrera electoral, a pocos días de que se celebren los comicios sub nacionales.

Ese precedente debe ser aplicado obligatoriamente por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Pedimos que se aplique la ley, que se aplique la norma y la sanción estipulada para este tema. La cancelación inmediata de la personalidad jurídica del partido político “Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)”

En caso de no hacerlo incurrirán en faltas graves los vocales que no respeten y cumplan las normas electorales y pueden ser objeto de responsabilidad disciplinaria – administrativa, no obstante de la responsabilidad penal por el delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contraria a la constitución y las leyes.

El TSE debe convocar a una audiencia pública, mediante zoom o cualquier otro medio tecnológico, con el fin de resolver esta demanda.

Alianza “Creemos”

Santa Cruz, 17 de julio de 2020

Fuente: Cremos