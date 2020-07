Añez deja la decisión de la fecha de elecciones al TSE

Nacional

miércoles, 22 de julio de 2020 · 23:38

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La presidenta del Estado, Jeanine Añez dijo que la fecha de las elecciones debe ser evaluada por el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero dijo que espera que se pueda “ir a las urnas cuando no hay peligro”, aunque también dijo que acatará la fecha del 6 de septiembre si es que se mantiene.

“Espero que haya comprensión en la ciudadanía boliviana y tengamos pues que ir a las urnas el momento en el que no nos sintamos en peligro, eso es lo que espero y por lo tanto es una gran responsabilidad del Tribunal Supremo Electora y de la Asamblea Legislativa que tendrán que hacer la valoración correspondiente”, dijo Añez en una entrevista en el programa Noches sin tregua de Cadena A.

También se refirió a la fecha ya aprobada para la realización de las elecciones, la mandataria dijo, “Nosotros en su momento mostramos al Tribunal Electoral que la curva en el mes de julio y agosto que iba a ser el pico más elevado y obviamente nos preocupa el tema de la salud, pero son organismos independientes, el Tribunal y la Asamblea Legislativa y decidieron de que vamos a ir a elecciones el próximo 6 de septiembre y nosotros vamos a acatar esa decisión, iremos a elección porque así ellos lo han establecido”.

Respecto a la evaluación del comité científico sobre los peligros de esta fecha para los comicios, Añez aseguró, “esperamos la evaluación y decisión que tome el Tribunal Electoral, les corresponde a ellos como órgano independiente, esa no es una atribución del poder ejecutivo nosotros tendremos que acatar la decisión que ellos tomen, así como lo hicimos cuando establecieron la fecha del 6 de septiembre. Tendremos que esperar lo que ellos decidan, es su responsabilidad”.

Sobre la supuesta prorrogación de mandato que busca, la presidenta fue clara, “, no imaginábamos que nos íbamos a enfrentar a semejante crisis sanitaria, sino fuera por esto ya hubiésemos ido a las urnas y los bolivianos ya habrían decidido quien iba a gobernar por los próximos cinco años, no ha sido una decisión nuestra, desafortunadamente tenemos que pasar por esta situación y tenemos que enfrentarla”.

Añez no quiso hablar de su candidatura y aclaró, “en otro escenario cuando estemos en campaña podré hablar de mi candidatura, pero ahora la prioridad que tenemos es atender la salud, la economía en este momento nadie quiere hablar de política las familias están preocupadas porque no tienen trabajo, no tienen ingresos o porque sus hijos se les pueden enfermar”.

A lo que si se refirió fue a los temas de corrupción durante la presente gestión, en el tema respiradores aclaró que no se perdió nada del dinero de los bolivianos y dijo, “Hemos instruido al ministerio de Justicia para que a través del viceministerio de transparencia hagan una auditoria al ministerio de Salud para que puedan verificar todas las compras que se hicieron en esta pandemia así como también a los niveles subnacionales, porque debe haber transparencia, vamos a demostrar al pueblo boliviano que actuaremos con trasparencia y seguramente muy pronto el ministerio nos dará resultados de todo aquello”.

Además se refirió a otros casos de los cuales aseguró, “Nosotros no protegemos a nadie esto es un compromiso personal y lo hemos demostrado, hay una investigación en curso, no estamos protegiendo a nadie y los resultados los va a tener la población”.