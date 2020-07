Arce: No presenté ningún cuadro estadístico y el calendario electoral aún no está vigente

El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, aseguró este miércoles en horas de la noche, que no cometió ninguna falta electoral al haberse referido a una encuesta interna con miras a las elecciones generales del 6 de septiembre, ya que en ningún momento mostró algún cuadro estadístico y recordó que el calendario electoral recién entrará en vigencia, el próximo 21 de julio.

“No ha habido ninguna publicación de encuestas, no ha habido ninguna difusión de encuestas, ha sido una entrevistas como todos han visto, donde a mí me han preguntado, hemos respondido, son comentarios, yo no he mostrado ninguna cifra, por tanto no es correcta la acusación que hace el diputado (Tomás) Monasterios”, dijo Arce entrevistado en Cadena A.

El candidato del MAS, sostuvo que al interior de su frente político están tranquilos, “porque no hay una infracción”.

Arce insistió en que recién el 21 de julio el calendario entrará en vigencia, “por tanto no aplica la intencionalidad que tienen los partidos de derecha”, indicó y mencionó que lo que se busca es cualquier excusa para proscribir al expartido de Gobierno.

“Siempre han querido inhabilitar al MAS, proscribir al MAS, la candidatura va a seguir observada hasta el 6 de septiembre, porque es la única forma de que ellos puedan respirar tranquilos”, dijo.

De acuerdo al candidato, las encuestas que fueron dadas a conocer de manera pública, colocan al MAS en el primer lugar de la preferencia electoral. “Hay encuestas que se han difundido y todos conocemos, estamos en la preferencia electoral y por eso están nerviosos e inquietos, y van a tratar de encontrar cualquier elemento”.

Consultado respecto a la inhabilitación de 228 candidatos de Unidad Demócrata (UD) en Beni el año 2015 y la anulación de la personería jurídica en ese departamento, tras la publicación de encuestas por parte de uno de los candidatos, Carmelo Lens, Arce manifestó que es una comparación “forzada”.

“Es una forzada analogía, porque evidentemente en 2015 se muestran estadísticas y cuadros de la encuesta, por eso empecé señalando que nosotros no presentamos ningún cuadro, ni un gráfico que pudiera reflejar alguna encuesta”, sostuvo.

Y repitió que al momento “el calendario electoral suspendido, eso se reanudará cuando levante la bandera el TSE”, dijo.

Arce fue entrevistado el martes por Enrique Salazar, del canal Abya Yala, y allí dio algunos datos sobre una “encuesta interna” del MAS, según la cual, dijo, él ganaría en primera vuelta y que tiene 18 puntos de diferencia con el segundo, Carlos Mesa. También dijo que la presidenta Jeanine Añez está tercera.

El artículo 136 de la ley de Régimen Electoral señala que: “Se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: c) Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales”.

El inciso III de ese artículo detalla que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.

El jefe de UN y candidato a la Vicepresidencia del frente Juntos, Samuel Doria Medina, dijo al medio antes citado que esta es claramente una causal para anular la personería jurídica del partido.

Asimismo, el diputado Tomás Monasterio anunció que presentará una demanda ante el Tribunal Supremo Electoral para anular la candidatura masista.