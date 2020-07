Asambleístas del MAS piden certificación de Covid-19 a ministros contagiados por la enfermedad

En el Legislativo se pide que los ministros que hayan dado positivo al Covid-19 certifiquen su situación médica para aplazar sus informes orales ante los diputados.

“No podemos mentir en cuanto a la enfermedad, espero que sean conscientes, pero aún no nos han mandado ni siquiera la certificación de que si están positivo o no con esta enfermedad. Ministro de Economía, en este caso hemos solicitado ahora al ministro Ortiz y el ministro Arias de Obras Públicas. Y hay otro también que el diputado Borda que en la comisión hizo una petición de informe oral al director de la ASFI y también indicó una nota que está con Covid-19”, cuestionó la presidenta de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Otilia Choque.

Entre tanto, la diputada Rose Marie Sandoval lamentó el discurso de algunos diputados del MAS que consideran que los ministros estarían mintiendo de ser positivos del Covid-19 para evadir el control Legislativo.

“No creo que se pueda jugar con la salud y menos hacer comentarios cuando se tratan de temas tan delicados como es estar positivos y haber logrado negativo o no lograrlo, y que las familias mueran. Entonces ese tipo de comentarios, por parte del MAS, es inaceptable, de que oculten o no oculten si tienen Covid-19. He escuchado a un diputado del MAS, y aprovecho para decir: le iba a demandar a la presidenta por lesa humanidad. Pero que ignorancia más grande la actitud de una persona de hacer un comentario de este tipo en un tema de pandemia”, criticó Sandoval.

