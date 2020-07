Benavides: «Llegó el momento de apretar el acelerador para tener el nuevo Bolívar del centenario»

Campeones

viernes, 31 de julio de 2020 · 00:10

Fuente: paginasiete.bo

Roxana Pomier / La Paz

Es el hombre del cambio. El elegido para transformar al Bolívar del Centenario (2025). “En cuatro o cinco años podemos estar a punto caramelo”, aseguró Carlos Benavides, el nuevo gerente general del club. El presidente de la Academia, Marcelo Claure, presentó al peruano que tiene la misión de profesionalizar a la institución deportiva más laureada de Bolivia. “Yo vengo siendo celeste toda mi vida”, dice el exSporting Cristal.

Desde Lima, conversó telefónicamente con Página Siete sobre derechos de televisión, acuerdos internacionales e infraestructura para el equipo de Tembladerani. Es un convencido que «tenemos que apostar por el desarrollo de los futbolistas jóvenes». Adelantó que a partir de ahora habrá varios anuncios que revolucionarán a los hinchas.

Benavides trabajó con Claudio Vivas en el cuadro celeste de Perú, en 2019. «Sporting Cristal sin el Chino Benavides no sería lo mismo», dijo en ese entonces el actual DT de la Academia.

Usted trabajó más de 20 años en Sporting Cristal, ¿por qué llega a Bolívar?

Tuve cerca de tres meses de conversaciones con Marcelo Claure. La verdad que él tiene un proyecto muy claro de lo que quiere hacer rumbo el centenario y también sus proyectos fuera de Bolivia, tener una plataforma de clubes muy interesante a futuro. La verdad que hablar con un líder de la envergadura que significa Marcelo, ayuda a cualquiera a llegar a un club tan grande como Bolívar. Uno no puede decir no a un equipo tan grande a nivel sudamericano como el Bolívar. Nos fuimos conociendo, él fue conversando y contándome sus proyectos y yo los míos. Fue muy simple, una vez que él me lo propuso, acepté muy rápido.

¿Cómo conoció a Marcelo Claure?

Conocí a Marcelo a través de su equipo el Inter de Miami y todas las conexiones a nivel empresarial. Marcelo estaba en Europa con la gente del Manchester City y a ellos les contó el proyecto que tenía con el Bolívar hacia su centenario. Consultó algunos nombres que pudieran ayudarlo para el centenario y uno de los nombres que le dieron en el Grupo City fue mi nombre porque ellos pudieron ver el trabajo que hicimos en Sporting Cristal. Me referenciaron con él y a partir de ahí él me llamó y tuvieron las primeras conversaciones. Hablamos los primeros tres meses de todo, hasta que me ofreció ser parte del proyecto. La verdad que yo estoy encantado de llegar a un club tan grande como Bolívar.

A propósito del City, ¿habrá acuerdo con el equipo inglés?

Desde ya, si Marcelo estuvo en conversaciones con ellos, yo intuyo que algo habrá. Tienen equipos en la MLS y tienen cosas en común. Una de las cosas que se vendrá es un tipo de desarrollo institucional deportivo, pero eso todavía no se podría decir porque simplemente fueron conversaciones que ya se tenían por el tema de la MLS.

El titular de Bolívar quiere profesionalizar al club, ¿qué planes tiene?

Lo más importante será desarrollar una solidez institucional para lograr la sostenibilidad del club, a través de un gobierno corporativo que controle y desarrolle las actividades del club y las haga más eficientes y donde haya transparencia y profesionalismo corporativo. Luego habrá un modelo de negocio que desarrollemos para generar rentabilidad para el club, a través de diversificación de ingresos y mejoras en la ejecución de los presupuestos. Finalmente, un modelo de gestión para ver qué necesitamos para ser eficientes en la gestión del club y lograr esos proyectos del modelo de negocios, que es un círculo; al final, un modelo de gestión te asegura tener los recursos tanto humanos como monetarios y como los planes para llevar adelante el modelo de negocios, básicamente eso. Creo que los clubes sudamericanos tenemos que apostar por el desarrollo de los futbolistas jóvenes y ahí Marcelo tiene muy claro que quiere el desarrollo de los futbolistas jóvenes bolivaristas, que puedan llegar al primer equipo de Bolívar, llevarlos a otro nivel, con una identidad y con una forma de jugar y luego llevarlos al fútbol del extranjero para aportar al fútbol boliviano.

¿En ese plan de sostenibilidad está la infraestructura un estadio?

Hay un plan que se está trabajando para el desarrollo en la infraestructura para lograr dar el salto y el desarrollo del club porque Marcelo tiene intensiones de empezar a pelear de manera mucho más seria a nivel sudamericano. Eso requiere de una inversión en infraestructura. Ya en su momento, en el próximo mes o mes y medio, vendrán varias cosas. Este es el inicio de una serie de planes y de anuncios que hará Marcelo rumbo al centenario. Se lo dejaré a él, pero todo plan serio debería tener un desarrollo de infraestructura. Lo confirmaremos en su momento a través de Marcelo.

¿Llega para transformar al club?

Llego para analizar primero los avances que se hicieron. Marcelo ha logrado que el club tenga una hegemonía en el fútbol boliviano y lo que está buscando es el salto al siguiente nivel en Sudamérica. Eso significa traer talento humano y un desarrollo empresarial adentro de la institución y un desarrollo y crecimiento deportivo. Claramente, mi rol será recomendar a Marcelo los siguientes pasos en el tema de crecimiento de la institución y para dar ese salto hay que transformar y cambiar cosas. Creo que Bolívar, con el liderazgo de Marcelo, con lo grande que es y con las cualidades de la ciudad de La Paz, tiene todo como para empezar a pelear a grandes niveles.

¿En cuánto tiempo se puede conseguir esa transformación?

Yo creo que cuatro o cinco años. Para el centenario podemos estar a punto caramelo. Después de cinco años de trabajo, deberían concretarse todas las ganas que tiene Marcelo de sacar adelante al club. Como dijo hace unos días en un tuit, Marcelo ha tenido todos estos años de aprendizaje y creo que llegó el momento de apretar el acelerador y llegar al centenario como él sueña, como bolivarista. Es increíble la pasión que él transmite a la hora de hablar de Bolívar y de que su corazón está teñido de celeste y de La Paz. La verdad que por más que él esté en cualquier parte del mundo, la verdad que me parece increíble la pasión con la que habla del Bolívar.

¿Ya se contagió del bolivarismo?

Yo vengo siendo celeste toda mi vida (risas) vengo del Sporting Cristal y se me hizo muy fácil adquirir la celeste. Me tocó padecer al Bolívar, alguna vez que fui con el Cristal a La Paz y la verdad que es difícil enfrentar a Bolívar en La Paz y en Lima. Se me hace muy fácil decir que ya me siento celeste.

¿Cuándo llegó a La Paz?, ¿con el Cristal de Juan Carlos Oblitas?

Yo fui a La Paz como gerente en el equipo de José Chemo del Solar. Una vez anterior fui con Juan Carlos Oblitas (en los años 90). Fue una época extraordinaria.

Por la cercanía, imagino que conoce el fútbol boliviano, ¿cuál es su análisis?

Si, conozco. Creo que hay que hacer gestión. Es una pena que haya división entre los clubes bolivianos, que suele pasar y la verdad que el fútbol profesional se tiene que hacer fuerte para que juntos puedan lograr objetivos. Si bien los fines de semana son enemigos en la cancha, en la semana deben ser socios en la mesa, eso hará que todos crezcan y que generen recursos. Creo que, con la federación, hay que desarrollar un plan de desarrollo de licencias para que los clubes comiencen a profesionalizar su gestión, calendarios de fútbol anualizados, a nivel nacional, para generar la línea de carrera del jugador boliviano y donde todas las regiones de Bolivia puedan tener campeonatos de similares niveles y eso hará que se multiplique el número de jugadores en Bolivia. Creo que eso se avanzó en mi país, hace algunos años y retrocedimos últimamente. La verdad que somos muy parecidos, tenemos los mismos internos y divisiones que hacen daño al fútbol. Un proyecto como el de Marcelo, en Bolívar, si no tiene un ecosistema que lo acompañe con el fútbol boliviano liderado por la federación, hace que todo sea más lento. Dios quiera esa será una tarea que me encomendó Marcelo, ver cómo trabajar para que Bolívar pueda influir en que se desarrollen proyectos como licencias, un calendario nacional con un calendario organizado.

¿La autogestión de los derechos de televisión ayudarán en ese cambio?

Son fundamentales. La verdad que en nuestros países los derechos de televisión son muy importantes. Países como Argentina, como Brasil, como Colombia y Uruguay tienen ingresos a través de la venta de jugadores que no tienen nuestros países y ahí el ingreso de los derechos de televisión debería ser una fuente importante de ingresos, un motivo de unión de los clubes y que esos dineros sean reinvertidos en proyectos de mediano plazo como la formación y desarrollo de los jugadores, además del desarrollo de infraestructura. Eso fue lo que hicimos en Sporting Cristal cuando triplicamos los ingresos de televisión, con la llegada de Gol Perú. Una vez que triplicamos los ingresos, gran parte de eso fue a darle sostenibilidad al club a través del proyecto de fútbol formativo. Cuando los clubes entiendan que la inversión en su infraestructura y en el fútbol formativo -a mediano plazo, en tres o cuatro años- empieza a generar un negocio sostenible, yo creo que habrá un cambio en el fútbol boliviano porque tendremos un número importante de nuevos talentos, que ayudarán al crecimiento de las instituciones y el fútbol boliviano.

¿Cuándo llega al país?

Me gustaría mañana mismo (risas). Estuve averiguando y haré mis trámites con la Embajada de Bolivia, en Perú. Estuve averiguando si puedo llegar a la frontera y después, a través de Juliaca, llegar a La Paz. Ya estoy con ganas de estar por allá. Tendré que hacer unos días de cuarentena y luego acompañar al equipo para ayudar en lo que se pueda porque se vienen partidos durísimos en la Libertadores. Quiero estar lo antes posible. Viviré en La Paz.

¿Cuántos jugadores llegarán?

Me imagino que si llegarán. La coyuntura no es nada fácil en este momento. Algún retoque habrá.

¿Qué le dice al hincha?

La verdad es un orgullo grandísimo llegar al Bolívar, un club con una tradición inmensa. Pondré mi granito de arena, todo mi esfuerzo y experiencia para desarrollar el proyecto centenario del nuevo Bolívar para 2025. Esto recién comienza y, como dijo Marcelo, amárrense los cinturones que se vienen grandes anuncios para el club.