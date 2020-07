Blanco acudirá a FIFA y Conmebol para reclamar su derecho a ser presidente interino de la FBF

Campeones

jueves, 23 de julio de 2020 · 00:02

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

«Yo juré con los anteriores estatutos y me dijeron a mi que yo era el primer vicepresidente de la federación y me ratificaron en un congreso», argumentó anoche el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Robert Blanco, quien adelantó que hoy enviará una carta a la FIFA y a la Conmebol para reclamar lo que él llama su derecho a ser presidente interino de la FBF.

Según Blanco, con el cambio de estatutos «hubo clubes que no estuvieron de acuerdo con las modificaciones. Ahora ocurren estos problemas y ahora son temas de interpretaciones legales. Lo que aquí va a dilucidar esto, si no nos llegamos a poner de acuerdo cuando nos juntemos el comité ejecutivo, serán las otras instancias que hay. Ir a FIFA y Conmebol o a un Amparo Constitucional. Eso es lo que haré ahora. Si la Conmebol y el amparo no me dan la razón, no tengo problema. Tendré que trabajar por la federación, como siempre hice».

Tras la muerte del César Salinas, el comité ejecutivo del ente debe analizar quién ocupará la silla presidencial. Según Estatutos, el primer vicepresidente debe ser el reemplazante. Marco Rodríguez y Robert Blanco se disputan ese cargo. «Veré hasta dónde llegan mis derechos, agotaré todas las instancias y una vez que esté todo claro, apoyaré a Marco Rodríguez si le dan a él la razón. Iré a Conmebol y FIFA, lo haré mañana (hoy)», insistió Blanco durante una entrevista en El Deportivo.