Calendario ajustado: La gestión escolar se cierra el 22 de diciembre en todo el país

El ministro hizo conocer lineamientos de complementariedad de modalidades de atención educativa de los subsistemas de educación.

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, indicó que de aquí en adelante, y no solo por la pandemia, se va a combinar las cuatro modalidades en el sistema educativo (presencial, semipresencial, a distancia y virtual).

El ministro presentó los reglamentos específicos de complementariedad de modalidades de atención educativa de los subsistemas de educación y también hizo conocer el calendario escolar ajustado que señala que el cierre del año escolar será el 22 de diciembre.

Establece que del 7 al 17 de julio es un periodo de definición de modalidades complementarias, elección de plataformas y planificación de actividades educativas.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Del 20 de julio al 7 de agosto se prevé la conclusión del primer trimestre.

El segundo trimestre será del 10 de agosto al 9 de octubre y el tercer trimestre, del 12 de octubre al 11 de diciembre.

Del 14 al 21 de diciembre se prevén los procesos administrativos y el 22 de diciembre será el cierre de gestión escolar.

El lo que se refiere a la educación primaria y secundaria, en el curso del semestre deben implementarse plataformas virtuales de educación y hasta fin de año el 100 por ciento desarrollará la complementariedad de modalidades de atención educativa.

En la educación regular tienen que hacer una dosificación de contenidos y el uso de plataformas de educación virtual, además del uso de radio, televisión e impresos.

En lo que tiene que ver con la educación superior se incluye la defensa virtual de grado.

Cárdenas enfatizó que la educación virtual al igual que las demás modalidades se centra ahora en el aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto el docente de todos los niveles, sea del sector urbano o rural debe combinar diversas estrategias modernas de enseñanza, utilizará plataformas educativas y materiales impresos sobre todo para educación a distancia.

La educación virtual promueve el aprendizaje autónomo, donde los tiempos y horarios son bien marcados. Hablamos de tiempos de evaluación, de uso de textos de forma ordenada y de materiales de apoyo.

El ministro adelantó que así como se capacitó a los maestros, también se lo hará con los estudiantes. “Tendremos estudiantes que rindan culto a la creatividad y al pensamiento crítico. No memorismo, no retención, no aprendizaje solo repetitivo, sino creatividad y pensamiento crítico”.

Según Cárdenas esto permitirá cambiar la educación y los padres de familia acompañarán este proceso, por lo que también se capacitará a los papás para que apoyen a sus hijos.

Fuente: El Deber