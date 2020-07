Cámara de Diputados aprueba la ley de diferimiento del pago de créditos hasta el 31 de diciembre

El proyecto de ley modifica la anterior disposición que ampliaba el diferimiento por seis meses. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, según el diputado Luis Felipe Dorado.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la tarde de hoy el proyecto de ley de diferimiento de pago de créditos hasta el diciembre, por lo que las cuotas deberán empezarse a pagar recién a partir de enero del próximo año. La aprobación se dio a pesar de las críticas de miembros del Poder Ejecutivo.

La sesión de la Cámara Baja se realizó de forma virtual y presencia desde las 11:00 hasta las 15:00 de hoy.

«Se ha aprobado esta ley con la modificación del artículo 1, para que se difiera el pago de los créditos hasta el 31 de diciembre. Las modificaciones se aprobaron por unanimidad, tanto en el tema presencial como virtual, están de acuerdo con que se difieran el pago de los créditos, para que recién en enero se puedan seguir pagando a los bancos«, explicó el diputado Luis Felipe Dorado.

«Yo creo que esta ley va en beneficio de todos los bolivianos, los que van a dejar de ganar un poco son los bancos en este momento, no significa que van a perder, sino que van a dejar de ganar. El que va a ganar es el pueblo boliviano que tiene créditos, que tiene deudas y en este momento no hay trabajo y no pudo avanzar en un trabajo sólido y solvente porque hay pandemia. Entonces, es necesario que los bancos puedan emitir su pronunciamiento si están de acuerdo o no, pero en este momento la Comisión (de Economía de Diputados) y todos los estudios que se han hecho muestran que es factible que se puede hacer, por lo que se aprobó por unanimidad», explicó el parlamentario.

Este proyecto de ley modifica la Ley 1294 de Diferimientos de Pagos de Créditos y Reducción Temporal de Servicios Básicos, que establecía un diferimiento de seis meses, es decir hasta agosto.

El proyecto de ley aprobado este miércoles por Diputados será remitido a la Cámara de Senadores para su aprobación y, posteriormente, será remitido al Ejecutivo para su promulgación.

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, hoy calificó de ‘inconstitucional’ este proyecto de ley y consideró que estaba siendo impulsado por los dos tercios del MAS para boicotear la gestión del Gobierno.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas también había emitido un comunicado en el que advertía que este proyecto de ley puede “afectar el desempeño del sistema financiero” y, por ende, a la capacidad de la banca para “canalizar recursos para la reactivación económico y el empleo”.

Este es el texto del proyecto de ley:

Fuente: Cámara de Diputados