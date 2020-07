Cancillería descarta fecha de la vacuna y Bolivia debe priorizar el sector que será inmunizado en primera instancia

Roberto Lorenzo Dotti Rivoire

“Concretamente, Covax Facility explicó la meta de lograr la inmunización del 20% de la población de cada país beneficiario, en primera instancia”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, tras la reunión llevada a cabo el martes en forma virtual entre autoridades de Bolivia y representantes de GAVI (Alianzas por las Vacunas) y expertos de Covax Facility.

Longaric dio detalles del encuentro en el que participó la delegación de Bolivia conformada por diplomáticos de la Embajada de Bolivia en Londres y en Ginebra, y por representantes del Ministerio de Salud y de Cancillería.

En esta reunión virtual con representantes de GAVI y expertos de Covax Facility, desde Londres y Ginebra se discutieron los avances de las 6 vacunas contra el Covid-19 contempladas por Covax Facility, los retos logísticos para su distribución, las posibles estrategias para la inmunización, los plazos previstos para concretar la vacunación a nivel mundial y se respondieron las dudas planteadas por los países participantes y demás actores involucrados.

Respecto a la capacidad de producción de la vacuna contra el coronavirus y la alta demanda mundial, el Director Ejecutivo de GAVI enfatizó que, durante la primera etapa de inmunización, posterior a la aprobación y producción de alguna de las vacunas, no será posible la vacunación de toda la población.

Como sucede en estos casos Bolivia, al igual que todos los demás países participantes de Covax Facility, deberán priorizar a sectores específicos de su población.

Durante la reunión de ayer, Longaric destacó que Covax Facility fue muy cauta respecto al calendario y a los tiempos para la aprobación y distribución de las vacunas.

Bolivia es uno de los países elegibles para acceder a una de las vacunas contra el Covid-19 a un costo reducido o gratuitamente.

“Por eso, me remito a mis declaraciones de la semana pasada: con la información que tenemos, no podemos asegurar cuándo recibiremos la vacuna. Lo que sí podemos afirmar es que participar en Covax Facility, nos permite acceder a un lote de vacunas, una vez alguna sea aprobada y producida. Es importante entender que este es un tema muy serio, por eso no debemos especular con las fechas”, insistió Longaric.

“Como expliqué en mi anterior entrevista con este medio, Cancillería – a través de la Embajada de Bolivia en Londres – hizo gestiones para formar parte de la Covax Facility, un mecanismo de cooperación global, liderada por GAVI, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales y sin fines de lucro, dirigido a sumar esfuerzos para garantizar el acceso rápido, justo y equitativo a las vacunas contra el Covid-19 en el mundo. A través de esta alianza que Bolivia accederá a un lote de alguna de las posibles vacunas, una vez esté aprobada, a un costo reducido o de manera gratuita”, remarcó.

En el informe al que tuvo acceso EL DEBER en forma exclusiva, la canciller Longaric reveló los pasos a seguir de este proceso para acceder a la ansiada vacuna contra el coronavirus.

“Quiero aclarar y enfatizar que ahora es atribución y competencia del Ministerio de Salud consolidar estas gestiones y dar los siguientes pasos para hacer efectivo el acceso a las vacunas, una vez estas sean autorizadas clínicamente, producidas y estén disponibles”.

Agregó que se seguirá trabajando con organismos internacionales y con otros países en la lucha contra la pandemia. “Seguiremos buscando cooperación que apoye a la estrategia de inmunización con miras al futuro”, concluyó.

Por su parte, la presidenta Jeanine Áñez conversó ayer con el embajador del Reino Unido en Bolivia, Jeff Glekin, sobre los avances de la vacuna contra el Covid-19 que desarrolla la universidad británica de Oxford, y que Bolivia será una de las primeras en recibir.

Por medio de su cuenta de Twitter, Áñez informó: «Junto a Jeff Glekin, embajador del Reino Unido en Bolivia, conversamos sobre el avance de la vacuna contra el Covid-19 que se está desarrollando en la universidad de Oxford» .

El lunes, científicos del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford revelaron que la vacuna, que ya se prueba en miles de personas de varios países, genera una «fuerte respuesta inmune» al virus.

«No solo hemos hecho gestiones y ya obtuvimos respuestas de Oxford. También ya se hicieron gestiones ante la India, estamos esperando respuesta; ante China que también está haciendo experimentos; se hizo gestiones ante Israel que están desarrollando (la vacuna) y Estados Unidos«, aseguró la autoridad a la agencia oficial ABI.