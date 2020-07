Candidato Luis Arce condiciona viabilización de créditos por imagen política

Lourdes Millares, Luis Arce Catacora y Jorge Quiroga Ramírez

Los ofrecimientos del candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, para viabilizar la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa son una muestra de que este partido solo intenta sacar provecho de la situación por la que atraviesa el país, utilizando recursos públicos, de la misma forma que lo hizo durante 14 años de gobierno.

La diputada representante del departamento de Chuquisaca Lourdes Millares, en contacto con EL DIARIO, manifestó que las declaraciones del exministro de Economía de Evo Morales, solamente buscan aprovechar las actuales condiciones por las que atraviesa la población boliviana a causa de la pandemia y las necesidades urgentes que generó la paralización del sector productivo, para de esta forma obtener protagonismo político y este se vea reflejado en la votación.

Para Millares, esta acción solo refleja que el candidato masista está en plena campaña electoral y lo hace a costa de la salud de la población, además de ofrecer ayudas que provienen de los recursos del Estado, como ya se hacía durante el gobierno del MAS.

“Está absolutamente claro que aquí hay una impostura, una actitud grosera de Luis Arce Catacora, que pretende utilizar la pobreza, pretende utilizar la pandemia del coronavirus para beneficiarse política y electoralmente en función de su candidatura”, señaló la parlamentaria.

Añadió que lamentablemente en Bolivia se tiene una crisis política generada por los parlamentaros del Movimiento al Socialismo al interior de la Asamblea Legislativa, y una crisis sanitaria acusa de la pandemia del coronavirus que está creando grandes pérdidas al conjunto de la sociedad.

En relación al falso interés en atender las necesidades de la población y la atención de la pandemia por parte del candidato del MAS, recordó que este desinterés viene siendo recurrente en toda su gestión al mando del Ministerio de Economía durante los 14 años del régimen masista.

“Si a Luis Arce Catacora le hubiera interesado la salud de la sociedad boliviana, no hubiera construido elefantes blancos como el museo de Orinoca, la infraestructura del parlamento de Unasur, no hubiera privilegiado los recursos del Estado para autorizar la construcción de cientos o miles de canchas en todo el país y no hubiera estado en contra del 10 % a favor de la salud”, refirió.

Si se hubiera priorizado la asignación del 10 % del presupuesto general de la nación a favor de la salud en su momento, otra seria la realidad en estos momentos, finalizó.

Por otro lado, el expresidente Jorge Quiroga, mediante un video difundido en sus redes sociales, indicó que el MAS ha mentido y engañado a la población, en todos sus años de gobierno, utilizando los recursos del Estado para beneficiarse electoralmente.

Como prueba de esto, pidió recordar que en octubre del año pasado, Evo Morales garantizó el pago del doble aguinaldo, para días después llevar adelante el monumental fraude electoral que derivó en protesta social, posteriormente anuló este pago en fecha 31 del mismo mes, días después se produjo su fuga del país.

“Ahora, después de su desfalco y en medio de la pandemia exige gastar 3.000 millones de bolivianos en pagar un bono, cuando paralelamente bloquea los créditos para la emergencia sanitaria y económica”, sostuvo el exmandatario.

Añadió que durante el gobierno del MAS se negó la posibilidad de entregar un bono al sector de personas con discapacidad, cuando el país se encontraba en perfectas condiciones económicas y disfrutando de grandes ingresos por concepto de hidrocarburos. Alertó que el candidato por el partido azul pretende engañar nuevamente a la población mediante mentiras y manipulación de encuestas.

En esta misma línea, el candidato vicepresidencial por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, afirmó que las promesas de Arce Catacora son simples actos de campaña. Pidió al candidato dialogar con su bancada en el parlamento para que esta, libere los recursos bloqueados por esta tienda política.