César Salinas: humilde, emprendedor y con sueños por cumplir en la FBF

Se fue el hombre fuerte de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Afectado de Covid-19, falleció inesperadamente el domingo 19, dejando luto y un vacío en el balompié nacional. Desde el inicio de su mandato, el 10 de abril de 2018, César Salinas Sinka, de 58 años, apoyó su gestión en las asociaciones departamentales, siete clubes chicos del país, y de su querido The Strongest. Por ello tuvo varios encontrones con seis clubes de la División Profesional. Pero, ¿cómo fue que llegó a ser un próspero empresario y luego dirigente?, ¿cómo era en su vida privada? y ¿qué proyectos deja pendientes en la FBF?

César Salinas fue un emprendedor nacido el 18 de agosto de 1961. En los inicios de 1990, Don César, como le decían sus más cercanos, y su esposa, Inés Quispe, crearon en La Paz Salqui SRL Importaciones y Exportaciones, un pequeño negocio de comercialización de acero que después se convertiría en una gran empresa. El nombre fue la unión de las iniciales de los dos primeros apellidos de la pareja. Una iniciativa, en la que concedía todo el mérito a su esposa, la actual presidenta del Tigre. Hay algunos que aseguran que el manejo económico de la empresa siempre lo controló doña Inés.

Salinas siguió dando pasos agigantados, prosperando en su negocio, sin dejar de lado su humildad y sencillez, y no olvidándose de sus raíces. Luego se puso como meta ayudar a su querido The Strongest, del cuál era hincha desde pequeño y que seguía en joven desde el Hernando Siles. Con nostalgia nombraba a figuras atigradas pasadas como el ‘Chancho’ Eliseo Ayaviri. Hasta que le llegó la oportunidad en 2010 de respaldar efectivamente al Tigre como primer vicepresidente del directorio que encabezaba Kurt Reintsch. La dupla Reintsch-Salinas logró el histórico tricampeonato con el segundo torneo del 2011 y los dos del 2012, para convertirse en el único equipo en Bolivia en sumar tres títulos consecutivos.

A mediados de 2014, con el club acéfalo y sumido en una grave crisis económica, Salinas, tras alejarse durante un corto tiempo de su club, ganó las elecciones y asumió la presidencia. Tuvo que invertir dinero para salvar el patrimonio atigrado comprometido por deudas impositivas. También mejoró el complejo de Achumani y contrató al DT venezolano César Farías, que llevó a The Strongest al título de 2016, venciendo a Bolívar, en la final del 24 de diciembre de ese año. Los periodistas que trataron con él en esta etapa exitosa, entre 2010 y 2018, recuerdan a Salinas como una persona humilde, y que no cambió con el paso de los años. El mismo Farías también lo describe así en su emotiva carta de despedida como un “hombre pausado y humilde” al que no le gustaban las cámaras.

Como apreciaba compartir en familia, la prensa debía concertar las entrevistas personales entre semana, pues los sábados y domingos eran sagrados para Don César que se trasladaba a su natal Caquiaviri, una localidad ubicada a 89 km de La Paz. Lo acompañaban su esposa Inés y sus cuatro hijos María Eugenia, Georgina, Catherine y Fabricio. Completaban la familia su yerno Alejandro Garrido y su nieto, César Garrido Salinas. Le agradaba cuando lo nombraban ‘preste’, aunque corriera con todos los gastos del festejo.

Últimos pasos

La última etapa de su vida la dedicó a trabajar desde la presidencia de la FBF, luego de asumir el 10 de abril de 2018. El respaldo de las asociaciones departamentales del fútbol fue clave para que ganara una controversial y agitada elección, que dejó fisuras todavía no selladas en la División Profesional donde seis de los 14 clubes conformaron la oposición: Blooming, Oriente Petrolero, Bolívar, Guabirá, Royal Pari y Wilstermann. Sus tres grandes sueños y que no llegó a cumplir como mandamás federativo fueron la construcción de la Casa de la Verde, venta de los derechos de TV en una cifra récord de $us 45.000.000 por cuatro años y la clasificación de Bolivia al Mundial de Catar 2022.

La Casa de la Verde quedó inconclusa tras la compra con dinero de la FIFA y la Conmebol, de cuatro hectáreas ubicadas en La Paz en $us 2,8 millones. La infraestructura la debía cubrir el gobierno de Evo Morales, pero con su renuncia (10-11-19) todo se frenó. Salinas dijo que el cambio de planes apuntaba que la construcción la asumiera la FIFA y la Conmebol. El dirigente falleció tras cuatro días del lanzamiento de la licitación de los derechos de TV. Los sobres de las propuestas se abrirán el 10 de agosto.

Las eliminatorias también se iniciarán en octubre, con Bolivia debutando de visitante ante Brasil y recibiendo a Argentina.El apoyo de Salinas era clave para buscar un cupo para el Mundial, con una selección al mando de Farías, en quién depositó sus esperanzas.

Al detalle

Cuatro títulos en el Tigre. Como vicepresidente de The Strongest fue tres veces campeón, luego como presidente logró la corona de 2016 venciendo en la final a Bolívar.

Siempre apostó por César Farías. Cuando asumió la presidencia en su club contrató a César Farías, logrando el campeonato. En la FBF también había apostado por el venezolano para clasificar al Mundial de Catar 2022.

Falleció el 19 de julio. Desde el 7 de julio fue aislado en una clínica de La Paz al presentar los primeros síntomas del virus. Murió 13 días después.