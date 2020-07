Cochabamba: Policía halla vehículo del Ministerio de Salud en sede de las bartolinas

La Policía allanó esta mañana la sede de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, donde se encontró un vehículo oficial (ambulancia) que pertenecería al Ministerio de Salud, pero que se usaba con otros fines. Tres personas fueron conducidas a la Fiscalía con fines investigativos, según datos preliminares.

La ambulancia fue encontrada dentro del edificio ubicado en la calle Junín casi Aroma y la Policía procedió a tomar datos del vehículo.

El ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), Jhonny Pardo, organización que comparte el edificio con las bartolinas, dijo que desconocía del caso, pero que ese vehículo no se usa hace tiempo.

“Nosotros nos sorprendemos de esta noticia. Nosotros no tenemos ambulancia, ese vehículo pertenece a las bartolinas, nosotros no tenemos nada que ver. Ese vehículo está, las compañeras son las que estaban utilizando, entonces he visto ahí, no manejan hace tiempo ya, está parado hace tiempo. Cada uno tiene su propia organización, nosotros respetamos y no tenemos nada que ver, no podemos pedir cuentas, este piso es de nosotros y el siguiente piso es de ellos, yo mal podría informar”, dijo.

Dijo que ese vehículo “siempre ha estado parado ahí” y que esta intervención a las oficinas se trata de un atropello y de venganza del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y que las bases van a tomar decisiones al respecto.

Una mujer y dos varones fueron trasladados a dependencias de la fiscalía para que presten declaración sobre este hecho.