Consejos para cuidar tu piel del uso prolongado de tapabocas

Desde que se inició la crisis sanitaria en el mundo, uno de los elementos de seguridad más importantes por estos días, es el tapabocas o mascarilla, cuyo uso ya ha pasado a formar parte de nuestros outfits diarios y al parecer, seguirá de moda por un buen tiempo más. Sin embargo, su uso prolongado puede causar algunos problemas dermatológicos, sobre todo, si tienes piel sensible.

Según un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology, demostró que los casos dermatológicos aumentaron desde que se conoció el nuevo coronavirus en Hubei, China, pues el 97% de ellos fueron problemas en la piel causados por las medidas de protección, incluyendo piel seca, descamación, picazón, enrojecimiento o acné.

Corina Abril, cosmiatra especializada, explicó que la irritación en la piel o acné, se debe a dos factores importantes: la falta de higiene y falta de hidratación.

La experta indicó que las personas deben tener su rutina regular de limpieza, pues el hecho de que no se salga a la calle o no se maquille no quiere decir que tenemos la piel limpia. Asimismo, señaló que beber agua constantemente es muy importante para nuestra piel, pues estar en casa sin actividad física de por medio, evita que tengamos la sensación de sed y por consecuencia secretemos más sebo.

Por esta razón, nos trae una rutina de cuidado que no podemos dejar pasar para seguir teniendo nuestra piel muy bien cuidad.

Limpiar la cara por la mañana y por la noche, colocar una gota de agua micelar en un disco de algodón y deslizar suavemente sin estirar la piel, luego enjuagar. Tener cuidado con el lado de los ojos. Puedes colocar una crema específica para hidratar en profundidad la zona, recuerda que solo debes aplicar en ambos parpados con la yema de los dedos y con suaves golpecitos. Elige una crema hidratante. Solo toma un poco del producto y con movimientos ascendentes y sin estirar la piel, espárcelo por tu cara hasta que la crema se haya absorbido por completo. Para la noche, coloca tu crema a elección y realiza masajes de relajación muscular en la zona de las cejas, cien y la boca. A su vez, realiza inspiraciones profundas para mejorar la oxigenación y promover la relajación de los músculos faciales.

