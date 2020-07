De 10 pacientes en terapia intensiva, seis mueren en hospitales públicos

Dos médicos intensivistas reflejan la situación de los casos de pacientes graves que llegan hasta terapia. La atención depende de los insumos con los que cuenta el hospital donde ingresa el paciente, pero también del avance de la enfermedad. Uno de los especialistas considera que posibilidades de recuperación son menores en hospitales públicos debido al colapso y falta de recursos médicos.

En los hospitales públicos, entre un 30 y 40% de los pacientes se recupera, decir hasta el 60% fallece. En las clínicas privadas, los resultados son más esperanzadores, según un especialista; salen de la enfermedad un 60% de los contagiados por COVID-19.

Uno de los profesionales en Terapia Intensiva prefiere no señalar su nombre, sin embargo afirma que el esfuerzo de los médicos consigue que muchos pacientes que llegaron a los centros hospitalarios casi desfallecientes salgan caminando luego del tratamiento.

La anterior semana, Grover León, director del hospital centinela para atención de casos COVID-19 Solomon Klein informó que las cifras son desalentadoras y que de ese centro dos pacientes salieron recuperados.

El intensivista señala que no todo es malo en cuanto a resultados y que él ha conseguido la recuperación de varios casos en hospitales públicos. “Depende (la sanación) mucho de los insumos. Sé que en algunos hospitales se cortaba el oxígeno y eso ha causado la muerte de pacientes. En la atención privada entre 60 y 70% sale porque no faltan insumos, los estudios se realizan más rápido y están a la mano, lo que no sucede en el ámbito público”.

En tanto, el especialista en Terapia Intensiva Francisco Jiménez difiere en algunos datos de los resultados en el sistema público: “La mortalidad va de 60 a 80%. Hemos tenido pocas alegrías, pero también grandes pacientes de 73 años y más años que salieron de la enfermedad”.

Jiménez muestra un video en el que una adulta mayor sale caminando de un hospital apoyada del brazo de otra persona. Al salir, ella se despide del médico con un tono cordial y vestida con mameluco celeste, zapatones y barbijo. “Ver el video me motiva”, dice Jiménez.

Jiménez señala que en su experiencia, la situación en los hospitales privados en igual o peor respecto a la mortalidad de los centros públicos de salud. “Al contrario de lo que uno piensa, el factor económico no juega ningún papel ya que incluso se usaron tratamientos de última (generación) o los más caros como Tocilizumab que cuesta 1.000 dólares, pero igual fallecieron, así como el alcalde de Entre Ríos (Aurelio Rojas) (por el) que se hizo todo y la enfermedad pudo más”.

Agrega que el ventilador mecánico no es un medicamento, sino solo es un soporte. “Lamentablemente todo paciente que entra a UTI ensombrece su pronóstico no por la UTI, sino porque muestra un cuadro grave de COVID-19 que tiene alta mortalidad”.

MAYORÍA HOMBRES Señala que fallecieron pacientes de 36 y 41 años. “Es muy triste a pesar de todo lo que se hizo. La mayoría varones. En los hombres es peor es por factores hormonales. El tema estrógeno es importante. En la mujer (el estrógeno) es protector en patologías vasculares y es un factor de riesgo para el hombre. Por eso vimos a mucha gente joven como policías que se complicaron. La enfermedad nos da por igual a hombres y mujeres, pero son los hombres que agravan. Si se ve las estadísticas hay que mirar ¿cuántas mujeres policías fallecieron? Creo que ni una o pocas”.

Agrega que es la misma tendencia en el exterior.

El virus

El virus SARS-CoV-2 ingresó a Cochabamba el 13 de marzo cuando infectó a un varón de aproximadamente 45 años, hoy recuperado. Hasta el 5 de julio, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) informó de 4.199 casos confirmados y 282 decesos.

En estudio

Fueron descartados 6.192 casos. Hay aún 3.639 activos; 95 sospechosos y 277 recuperados.

Muertes

Ayer, el SEDES informó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) notificó hasta 43 muertes diarias de sospechosos de COVID-19 en Cochabamba.

Hay entre 14 y 23 casos de fallecidos para investigar.

El sábado 4 de julio se alcanzó la cifra más alta de notificación de fallecidos: 43 casos en un solo día.

Funciones

El SEDES se ocupa de las muertes dentro de los hospitales, el IDIF realiza el levantamiento de cuerpos en domicilios y vía pública, y la Policía debe acudir si los cuerpos presentan signos de violencia.

Municipios

De los 48 municipios de Cochabamba, el coronavirus está presente en 32. La mayor cantidad de casos está en el municipio de Cochabamba, con 2.033 casos comprobados y 144 decesos; seguido de Sacaba, con 464 positivos y 33 muertes; Quillacollo (Valle Bajo) con 345 positivos con 11 fallecimientos; Entre Ríos (Trópico) 323 casos y 21 muertes.

Fuente: OPINIÓN