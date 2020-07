Debate en las redes por la foto de un “murciélago de tamaño humano” de Filipinas

La foto que ha generado el debate (Reddit/sakundes)

“¿Se acuerdan de cuando les decía que en Filipinas hay murciélagos del tamaño de una persona? Esto es de lo que estaba hablando” puede leerse en un tuit publicado por el usuario @AlexJoestar622. En el mensaje hay dos fotos que son un pantallazo de otra publicación antigua de Reddit en las que aparece un enorme murciélago descansando boca abajo.

Remember when I told y’all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

— Alex💫 (@AlexJoestar622) June 24, 2020

